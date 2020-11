BESSAN - Le service social de la mairie mobilisé pendant le nouveau confinement

A l’annonce du nouveau confinement, les services municipaux se sont remis en ordre de marche particulier, même si dans cette nouvelle version, les services publics fonctionnent normalement. Du côté du centre communal d’action sociale, les membres du conseil d’administration (élus et bénévoles) se sont vite mobilisés pour apporter le maximum de soutien aux personnes âgées et aux personnes les plus fragiles.

En quelques jours à peine, une cellule de contact et d’écoute a été reconstituée pour prendre régulièrement l’attache de toutes les personnes seules, touchées plus rapidement par les effets psychologiques du confinement. Un appel téléphonique, quelquefois quotidien pour certains, sera effectué depuis la mairie. Cette disposition complète toutes les mesures déjà en place.

Ainsi, le portage des repas à domicile se poursuit. Il permet à une cinquantaine de personnes de bénéficier d’un repas préparé dans la cuisine centrale de la ville. Au-delà du repas, c’est une visite quotidienne bien utile. Par ailleurs, la maison de retraite des Jardins des Tuileries poursuit son action pour les cinquante-six pensionnaires, sachant qu’à ce jour, aucun résident n’a été testé positif au virus.