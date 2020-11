CORONAVIRUS - Engagement citoyen plus fort pour respecter les mesures sanitaires

Ce bulletin récapitulatif n°114 recense les principaux indicateurs d’activité hospitalière : 1765 hospitalisations en cours ce soir (+272 en 4 jours) dont 340 en réanimation (+40), et à ce jour 1020 décès constatés en établissements de santé depuis le début de l’épidémie en mars (+98).

Ce bulletin met également l’accent sur le profil des patients pris en charge en soins critiques et sur l’évolution préoccupante des indicateurs hospitaliers dans ce domaine : le nombre de patients pris en charge en réanimation a désormais dépassé le pic d’activité constaté en avril dernier dans ces services en Occitanie. L’engagement de nos équipes soignantes doit s’accompagner d’un engagement citoyen plus fort pour respecter les mesures de distanciation et les gestes barrières. Protégeons-nous. Protégeons les plus fragiles.