CORONAVIRUS - Comment évolue la situation actuelle dans l'Hérault ?

On observe depuis une dizaine de jours une accélération importante du nombre de nouveaux cas journaliers, de type quasi exponentielle.

Les points à retenir :

Forte accélération de l’épidémie de COVID-19 sur l’ensemble du territoire

Très importante augmentation des hospitalisations (+62%)

Augmentation du nombre de décès

Régions les plus touchées : Auvergne-Rhône-Alpes, Ile-de-France et Hauts-de-France

Métropoles les plus impactées : Saint-Etienne, Lille, Lyon et Grenoble.

Au niveau régional et tous âges confondus, le nombre de nouvelles hospitalisations et d’admissions dans les services de soins critiques est actuellement en forte augmentation de jour en jour. Cette tendance est semblable pour la majorité des départements en Occitanie. Elle est marquée plus particulièrement chez les personnes et âgées de plus de 65 ans.

Le nombre de patients pris en charge en réanimation a désormais dépassé le pic d’activité constaté en avril dernier dans ces services.

L’évolution de cette situation est très préoccupante pour les prochaines semaines.

Le points par établissements héraultais entre le 25 oct et le 1er nov :

Au CHU de Montpellier, le nombre de cas répertoriés est passé de 119 à 139

Au CH de Béziers, 37 cas sont répertoriés contre 21 la semaine précédente ( 10 en réanimation contre 5)

Le détail par établissement est consultable sur le visuel suivant :