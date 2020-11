SERIGNAN - Un jour, un commerce sérignanais : L'événement en fleurs chez Jessica Meyer

L’heure est à la solidarité avec nos commerces de proximité si l’on veut qu’ils tiennent le choc de ce second confinement. Nous entamons donc aujourd’hui une série consacrée aux commerces sérignanais qui ont dû fermer car considérés comme "non essentiels".

Nous débutons avec des fleurs. Il y a deux fleuristes qui tiennent des boutiques à Sérignan : La vie en roses, et L’évènement en fleurs qui fait l’objet du zoom de ce jour.

Jessica Meyer a monté sa boutique L’évènement en fleurs, située 86 bd Victor Hugo, il y a moins d’un an. Cette jeune biterroise enjouée, dynamique et loyale était folle amoureuse de notre village et s’y est installée dès la fin de sa formation à Paris.

Jessica travaille seule, et principalement avec des producteurs français. Pas de chance, sa boutique a dû fermer alors qu’elle vient juste de recevoir une grosse livraison !

Les fleurs sont périssables, alors c’est le moment d’être solidaire et de lui prendre un bouquet, une composition, des plantes en pot ou encore des cactus. Les premières renoncules sont splendides !

Pour commander, plein de possibilités et à chaque fois, vous recevrez une photo du bouquet avant paiement. Sachez que Jessica livre gratuitement à partir de 35 € sur Sérignan, et pour quelques euros, elle livre les villages alentour. Vous pouvez aussi récupérer votre commande en mode "drive" sur le parking de son magasin (une petite cour juste à côté), ou encore elle vous sera remise en mains propres sur rdv à la boutique, dans le respect de tous les gestes barrières de rigueur.

C’est le moment d’offrir des fleurs à vos proches, avec le confinement ils pourront en profiter doublement !

Pour commander, appelez Jessica au 07 66 71 58 71, ou contactez-la via les réseaux sociaux, son site internet ou encore par mail : levenementenfleurs@gmail.com

Page Facebook : https://www.facebook.com/L%C3%A9v%C3%A8nement-en-fleurs-105531720898096

Site internet : www.levenementenfleurs-serignan.fr

Instagram : https://www.instagram.com/levenement_en_fleurs/?hl=fr

Jessica est aussi présente sur la plateforme gratuite www.fairemescourses.fr

Petite anecdote : Jessica ne parle pas de stock de fleurs, mais de stocks de sentiments. Car selon elle, chaque fleur provoque un sentiment ou l’exprime. Les fleurs sont là pour les mariages, les naissances, les fêtes, les deuils… pour tous les moments forts de la vie.

Cette année est particulière, il faut soutenir nos commerçants pour qu’ils ne mettent pas la clé sous la porte : pensez local, achetez près de chez vous.

Merci à tous !