OCCITANIE - Carole Delga : « Le système de santé doit être réorganisé et régionalisé »

En visioconférence ce mercredi 4 novembre, Carole Delga a fait plusieurs annonces. Elle a en préambule rappelé la gravité de la situation sanitaire en Occitanie. « Depuis hier, nous avons dépassé le seuil des 1 000 décès, dont 349 octobre contre 68 en septembre. Nous sommes en plein pic de la propagation de la Covid-19. Il faut être bien conscients que ce que nous connaissons en Occitanie aujourd’hui n’a plus rien à voir avec le pic du printemps. »

Il faut que l’on rétablisse un climat de confiance

Protection sanitaire de la population : 50 M€ d’investissements et d’aides

Les mesures doivent être prises et adaptées à la réalité des citoyens et partir des besoins du terrain, a-t-elle indiqué, les récentes annonces gouvernementales sur le reconfinement ayant ajouté de l’anxiété au climat déjà alourdi par la menace terroriste et les attentats de ces dernières semaines. A l’image de la rentrée scolaire, « avec ses ordres et ses contre-ordres… On n’a pas pris le pouls des enseignants, des personnels, des élèves… Il faut partir du terrain et avoir des mesures simples et compréhensibles (…) La Région met en place un nouveau plan d’actions sanitaire, de protection et transformation économique, de sécurité des personnes (…) Nous sommes dans un climat de menace terroriste qu’il faut prendre en compte. »

Pour Carole Delga, si la Région a été proactive – notamment sur la question de la fourniture de masques – l’organisation de la santé en région n’est plus adaptée. « L’Agence régionale de Santé (ARS) n’a plus les moyens d’agir : tout est centralisé au ministère » a analysé la présidente. « Il est urgent de mener une réorganisation du système de santé en France. D’autant plus que nous ne sommes pas à l’abri d’autres pandémies dans les prochaines décennies. » Alors qu’elle annonce un nouveau train de mesures dont le budget avoisinera 50 M€, Carole Delga a formulé plusieurs revendications-propositions pour faire évoluer le système de santé en région.

Renforcer les compétences des régions en matière de santé

Les principales revendications :

La régulation en région de l’installation des personnels de santé (y compris libéraux) par la création de zonages prioritaires (villes, quartiers) doit relever de la compétence des régions, qui pourraient également expérimenter le conventionnement différencié,

L'ouverture et la fermeture des formations médicales ou paramédicales devrait se décider à l'échelle de la Région. « Je dois aujourd'hui demander l'autorisation au ministère. En fin d'année dernière, j'ai demandé des places de kinés à Rodez, puis des places supplémentaires de soignants et d'infirmières, toutes refusées ; puis enfin autorisées au printemps avec la création de 100 places… » Ces décisions doivent être prises au plus près du terrain, estime la présidente,

Si le type de formation et le nombre de places devraient être de la responsabilité des régions, il en est de même pour les infrastructures et équipements. « Comme pour les lycées et le transfert de leur construction et de leur gestion aux régions, la construction de CHU et d'établissements hospitaliers, sur la partie immobilière, comme pour les instituts de formation médicale et paramédicale, les régions doivent avoir la main. Que ce soit sur l'investissement hospitalier ou sur la formation avec la mise en place d'un schéma hospitalier. »

Le social doit être renforcé au niveau des départements, estime également la présidente Delga.

Pour l'ONDAM (dépenses de l'assurance maladie) dont le budget est voté annuellement, « il faut également régionaliser, avec une meilleure représentation territoriale au niveau des instances de décision ».

« Pour les ARS, il faut prendre exemple sur les lycées (…) et l’amélioration observée depuis ces dernières décennies ». Faudra-t-il passer par une modification législative ? « Le projet de loi 3D en préparation pourrait parfaitement intégrer de nouvelles attributions dévolues aux régions. Je dis banco, allons-y » a lancé Carole Delga. Le personnel soignant resterait pour sa part dépendant de la fonction publique hospitalière. Ces propositions ont été pour partie travaillées au niveau des régions de France, mais aussi sur le terrain avec les personnels professionnels de la santé d’Occitanie.