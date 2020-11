BESSAN - Neuf couples bessanais ont fêté leurs noces d’or, de diamant et même de platine

Tous les ans, généralement au mois de mai, le club local du troisième âge des Aînés de la Tuque, affilié à la fédération nationale Ensemble et Solidaires, propose aux couples bessanais fêtant leur cinquantième ou soixantième anniversaire de mariage de repasser symboliquement devant le premier magistrat, en mairie. Cette cérémonie reste très appréciée depuis une trentaine d’années.

En raison du contexte sanitaire, elle n’a pu être organisée en mai et elle s’est récemment tenue, de manière exceptionnelle, à la salle des fêtes Aimé Péret, plus propice au respect des mesures sanitaires exigées par la préfecture. La cérémonie était placée sous la présidence du maire, Stéphane Pépin-Bonet, et de la présidente du club, Danièle Cambra, entourée de son équipe.

Neuf couples ont participé à ce petit événement, renouvelant leur union civile devant le premier magistrat, en petit comité familial compte tenu du contexte. Cette année encore, on notait un couple fêtant leurs noces de platine, soit 70 ans de mariage. Stéphane Pépin-Bonet a eu un petit mot chaleureux pour chacun, les couples étant autorisés à retirer leurs masques pour le traditionnel bisou de mariage !

Les couples ont été Lucien Rocoblave et Claudette Augé (noces de platine 70 ans de mariage) ; Joseph Tressol et Josette Granier, Jean-Marie Fournier et Simone Malavialle, Francis Rigal et Thérèse Chazottes, Jean Roques et Josiane Libes, Michel Espinosa et Renée Pujol (noces de diamant 60 ans de mariage) ; Daniel Barbari et Annie Garcia, Yves Laguna et Annie Tarbouriech, Raoul Gély et Myriam Sénégas (noces d’or 50 ans de mariage).