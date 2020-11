HERAULT - "Logement : Sébastien en grève de la faim depuis 3 Jours" par Muriel Ressiguier

Sébastien, qui réside depuis plusieurs mois au foyer ADOMA, situé avenue du Père Soulas à Montpellier, est en grève de la faim depuis 3 jours maintenant pour réclamer un logement en ville.

Il réside actuellement dans une chambre de 7m² avec toilettes et cuisine collectives pour 320 euros par mois. ADOMA va démolir les bâtiments de la résidence du Père Soulas qui seront reconstruits à partir de janvier 2021. Les résidents des bâtiments B et C doivent donc être relogés. Cet organisme construit une résidence neuve située rue de la Croix Verte à Montpellier, loin du centre-ville, mal desservie par les transports en commun, dont le loyer sera de 454,37 euros.

Sébastien, handicapé à 80%, membre actif du DAL, s’est vu à ce jour proposé des logements tous éloignés des transports en commun. Outre le fait qu’il n’a pas de voiture et a du mal à se déplacer, il dénonce le phénomène de ghettoïsation qui frappe les plus pauvres. Le manque de mixité sociale et l’isolement engendré par l’éloignement.

Le logement et l’hébergement sont des problématiques criantes à Montpellier où près de 30% de la population vit sous le seuil de pauvreté et où 80% des foyers sont éligibles à un logement social.

Il est grand temps d’agir notamment sur la réhabilitation des logements insalubres, sur l’encadrement des loyers, la réquisition des logements vacants (plus de 10 000 à Montpellier) et d’oeuvrer pour une réelle mixité sociale.

Être logé décemment est un droit et une question de dignité humaine.

J’appelle la direction de la Résidence ADOMA et le Service Intégré de l'Accueil et de l'Orientation à agir rapidement afin qu’une solution soit trouvée pour Sébastien et les autres résidents.

Muriel Ressiguier,

Députée de la 2ème circonscription de l’Hérault.