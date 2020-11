CONFINEMENT - Ouverture ou fermeture des petits commerces, le tribunal administratif a tranché

Ouverture ou fermeture des petits commerces lors du confinement, Le tribunal administratif de Montpellier a tranché.

Ce mardi, le maire de Béziers Robert Ménard s'est retrouvé face au Préfet de l'Hérault Jacques Witkowski qui avait saisi la justice pour contester la légalité de l'arrêté du maire de Béziers permettant le maintien de l'ouverture des petits commerces pendant la période de confinement. « Nous ne sommes pas plus en sécurité dans nos grandes surfaces que dans nos petits commerces, c'est une mesure déloyale. » affirme le maire de Béziers.

Face à lui, le Préfet de l'Hérault a construit son propos sur des éléments juridiques et rappelé la gravité du contexte sanitaire. « À Béziers, la propagation de l'épidémie est plus forte que dans tout le département », a-t-il expliqué. Le représentant de l'État a dénoncé la tentative d'instrumentalisation du droit par l'élu biterrois, et un abus de pouvoir.

Les joutes oratoires entre le maire et le Préfet a finalement tourné à l'avantage de l'État. Les arrêtés d'ouvertures des commerces non alimentaires à Béziers tout comme celle de Perpignan ou encore de Carcassonne ont été jugés illégaux.

Débouté en Justice, Robert Ménard opte pour une nouvelle aide pour les petits commerces

À sa sortie du tribunal, Robert Ménard a dit prendre « acte » de la décision. « Tout cela aura tout de même permis au Premier ministre de prendre des mesures plus équitables. Avec la municipalité, nous mettons en place un système de livraison gratuite pour aider les commerçants contraints de rester fermés », annonce le maire.

Face au confinement, les commerces de proximité sont les premiers impactés économiquement. La Ville de Béziers souhaite les aider en proposant la livraison à domicile. "Il suffit de commander dans les boutiques participantes (par téléphone ou par mail) les produits que vous souhaitez et la ville s'occupe de la livraison.

Concrétement, le commerçant s'occupe de la commande, du moyen de paiement et de la préparation du colis. Les agents de la Ville de Béziers récupèrent les commandes et les livrent le mercredi et le samedi de 14h à 20h (créneau horaire défini par le commerçant) directement chez le client.

À savoir que ces livraisons sont possibles sur l'ensemble du Biterrois (Béziers et son agglomération). La liste des commerçants participants (avec leurs coordonnées) est en ligne sera mise à jour quotidiennement sur ce lien.