OCCITANIE - La Région élargit la distribution de masques aux élèves de 6 à 11 ans

A la suite de l’annonce récente de l’obligation de port du masque étendue aux enfants dès l’âge de 6 ans, la Région Occitanie a choisi de soutenir les parents face au coût induit par cette nouvelle obligation en fournissant gratuitement des masques tissus (lavables) aux élèves âgés de 6 à 11 ans, dans les cars scolaires, les Hôtels et Maisons de Région. Deux masques par élève seront distribués gratuitement chaque mois.

Des masques 100 % local labellisés « Origine France Garantie »

Le masque distribué est issu de la filière Occitane développée par la Région Occitanie à travers son opérateur Occitanie Protect créé en mai dernier. Fabriqué et conçu en Ariège au sein des entreprises Sage Adient (Laroque d’Olmes) et Biotex (Lavalenet), ennobli par l’entreprise Ferrié dans le Tarn (Lescout), il est finalisé dans les ateliers de l’entreprise ariégeoise Tissages Cathares (Villeneuve-d’Olmes).

Une première distribution de 15 000 masques est programmée dans les jours qui viennent (coût pour la collectivité : 40 000 €). Ils seront disponibles dans les services de transport régional Lio (Bus) et dans les Hôtels de région (Montpellier et Toulouse) et les 16 maisons de Région.