OCCITANIE - La Région lance une plateforme gratuite pour le commerce local : DansMaZone, ecommerce

La Région lance le 12 novembre une plateforme digitale entièrement gratuite permettant aux consommateurs de trouver des produits de la vie courante confectionnés ou manufacturés près de chez eux, en local.

Lancement le 12 novembre

Le but de cette plateforme est de soutenir les artisans, les fabricants et les commerçants d’Occitanie. Elle offre la possibilité aux commerçants proposant de la commande directe ou du retrait en magasin d’être référencés et de bénéficier de la visibilité de la plateforme régionale. Une application sera disponible prochainement.

La plateforme sera ouverte gratuitement au grand public. Les habitants souhaitant acheter local pourront alors consulter, sur leur navigateur internet ou leur smartphone gratuitement, l’ensemble des commerces référencés. La recherche pourra s’effectuer à la fois par les catégories de produits comme par la géolocalisation « près de moi ». Le 100% Occitanie sera également mis à l’honneur afin de valoriser les professionnels qui confectionnent ou distribuent des produits manufacturés dans la région et/ou à base de matériaux locaux (laine, bois, métal de récupération, etc.).

Cette action s’inscrit dans la continuité de ce qui a été réalisé sur le sujet du consommer local et de la campagne de l’hiver 2019 « Au lieu d’acheter en ligne, j’achète #DansMaZone. La Région accélère ainsi la mise en œuvre de cette plateforme pour favoriser les achats de proximité.

Ouverture du référencement pour les fabricants, artisans, commerçants

Depuis mercredi (4 novembre), tous les fabricants, artisans et commerçants de la région peuvent s’inscrire gratuitement sur la plateforme afin de bénéficier de cette vitrine digitale, simple d’usage pour les commerçants. Les catégories de produits sont multiples : livres/BD/magazines, jeux/jouets, artisanat d’art, santé/beauté/bien-être, mode/ accessoires, maison/déco/bricolage, nouvelles technologies/transition énergétique, industries/ services.

Chaque fiche fabricant/artisan/commerçant comporte notamment : une présentation de l’entreprise, une liste des produits proposés à la vente, un lien éventuel vers son site internet, la possibilité de contacter directement le vendeur.

+ d’infos sur le site dansmazone.laregion.fr