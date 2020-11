PEZENAS - Manifestations et rassemblements organisés par la ville annulés jusqu'au 1er décembre

Suite aux annonces du Président de la République du 28 octobre 2020, les manifestations et rassemblements organisés par la Ville jusqu’au 1er décembre sont annulés.

Les prochains spectacles présentés au Théâtre de Pézenas dans le cadre de la saison culturelle 2020/2021 -

- ROI DU SILENCE - ON NE VOYAIT QUE LE BONHEUR - HÊTRE et PHASMES ne pourront pas avoir lieu aux dates et heures prévues tant que le confinement sera appliqué.

Les spectacles QUAND LES ÂNES VOLERONT (10 décembre) et ALMA NINA (17 décembre) sont pour l’instant maintenus, sous réserve de l’évolution de l’état d’urgence sanitaire.

Sont à l’étude un report des spectacles Roi du silence, Hêtre et Phasmes, en cette fin de saison 2020/2021 ou en début de saison 2021/2022 : nous sommes actuellement en négociation avec les équipes artistiques et nous vous tiendrons informés dès qu’une date sera fixée. Dans le cas d’un report, merci de vous rapprocher de la billetterie pour valider votre présence, vous n’aurez qu’à modifier la date de représentation, vos tickets restant valables – Gardez-les précieusement.

Vous pourrez également échanger avec un autre spectacle de la saison si la date de report ne vous convient pas.

ON NE VOYAIT QUE LE BONHEUR est définitivement annulé. Possibilité d'échange avec un autre spectacle de la saison culturelle.

Enfin, vous pouvez renoncer au remboursement de vos places.

Dans ce cas, merci de nous adresser vos places et votre RIB par courrier à l’adresse suivante :

Hôtel de Ville / Service culturel

6, rue Massillon – BP 73

34120 Pézenas

L’évolution des conditions sanitaires et des mesures mises en place dans les jours et semaines à venir nous permettront d’apporter davantage de précisions et de faire preuve de réactivité si la situation le permettait.

Merci pour votre compréhension et votre fidélité.

Nous restons présents durant toute la durée du confinement à votre service, soit en télétravail, soit en présentiel au Service culturel, sur rendez-vous du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h.

Service culturel : 04 67 90 19 08