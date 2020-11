SERIGNAN - A propos des cirques installés à la sortie de la commune

Un certain nombre d’entre vous nous a questionnés sur l’imposant stationnement de camions de cirque à la sortie de notre commune juste avant le carrefour Jacques Chirac. Il nous a même été demandé si c’était la commune qui en avait délivré l’autorisation. D’autres ont cherché à savoir si en plein confinement la circulation des cirques était autorisée. Nous allons donc tenter de pleinement vous informer.

Les cirques ont effectivement la possibilité de circuler sous conditions dérogatoires fixées par une commission nationale présidée par un préfet.

Hier, après que la gendarmerie ait constaté le stationnement de ce convoi, nous nous sommes retournés vers Monsieur le Sous-Préfet de Béziers. Celui-ci nous a indiqué que ce regroupement de camions était la conséquence de la panne de l’un des véhicules du groupe à… Narbonne.

Ce stationnement n’a été autorisé ni par la mairie, ni par la sous-préfecture. Il se situe sur le terrain d’un propriétaire privé.

Ce qui interroge c’est que le terrain où cette imposante occupation s’opère, est considéré par les institutions comme un corridor écologique sur lequel devraient être valorisées et préservées les espèces naturelles…

Nous sommes donc bel et bien devant une situation paradoxale qui devrait alerter les autorités.

En droit, les espèces naturelles doivent être protégées et valorisées, par la commune, les propriétaires, tous les citoyens et l’État. Dans les faits, tous les étés depuis plusieurs années et maintenant cet automne, ce corridor et les différentes espèces naturelles sont piétinés. Il faut donc que cette rupture d’égalité devant la loi soit corrigée. Il faut que l’outil de protection institutionnel joue son rôle. Nous allons donc alerter Madame la Ministre de l’écologie de cette situation et solliciter plus de cohérence et d’efficacité à l’avenir.