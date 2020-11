SERIGNAN - Un jour, un commerce sérignanais : L'institut de beauté Mary Cohr, Pascale Pardo

Notre série consacrée aux commerçants sérignanais qui ont dû fermer car considérés comme "non essentiels" continue ce jour avec Pascale Pardo qui a monté sur Sérignan un Institut de Beauté Mary Cohr il y a presque 4 ans. Situé dans l’impasse du Bel air, le grand bâtiment blanc est visible depuis la belle rue Pascal Piazza.

Pascale travaille à présent avec ses deux filles, Elisa et Marylou... C’est une affaire de famille !

Malheureusement, avec le reconfinement, le gros de leur activité a été stoppé net : les soins de beauté visage et corps, les épilations, l’onglerie, le hammam… tout a dû s’arrêter. La seule chose qu’il reste, c’est la vente de produits Mary Cohr qu'elles nous décrivent comme "des produits de beauté, des soins et du maquillage "traitant" adapté aux spécificités de chacune".

L’équipe vient de recevoir une belle livraison avec les coffrets de Noël et un calendrier de l’avent original qui permet de découvrir, jour après jour, l’ensemble de la gamme.

Alors si vous souhaitez vous faire plaisir ou faire un cadeau à l’un de vos proches, c’est le moment !

Vous pouvez les joindre par téléphone au 06 26 95 48 75, par courriel à pardo.tony@neuf.fr, sur leur page Facebook https://www.facebook.com/marycohr.serignan… et même acheter des cartes cadeaux en ligne sur le site internet www.institut-serignan.marycohr.com.

L’institut est aussi présent sur la plateforme www.fairemescourses.fr.

Pour récupérer vos produits, le magasin propose un drive et en plus de cela, Pascale livre gratuitement, "partout s’il le faut" comme elle dit ! Car, nous la citons « Mes clientes, c’est tout pour moi, j’en prends soin !". Et elle rajoute : "et il faut prendre soin de soi, même lorsque l’on est confinée !"

N’oublions pas, cette année est particulièrement difficile pour nos commerçants et artisans : pensons local, achetons près de chez nous.

Merci à tous !