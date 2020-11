VILLENEUVE LES BEZIERS - Visio conférence sur la ligne nouvelle Montpellier Perpignan

La commune a participé à la commission consultative de la ligne nouvelle Montpellier Perpignan (LNMP).

Lors de cette visio-conférence, les élus ont fait part au Préfet et aux responsables de SNCF Réseau de leurs inquiétudes et de leur désaccord sur la « virgule » et sur l’implantation de la future gare.

Des discussions vont être entreprises avec les acteurs concernés afin de diminuer l’impact néfaste de ce tracé sur le bâti existant.