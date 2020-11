HERAULT - Hérault Logement permet à 65 locataires d'intégrer leur nouveau domicile

Malgré le confinement, Hérault Logement (re)donne le sourire à ses locataires

Montpellier le 5 novembre 2020,

Dans le contexte actuel de crise sanitaire, Hérault Logement s’organise pour poursuivre sa mission de service public : cette semaine, l’Office permet à 65 locataires d’intégrer leur nouveau domicile, entre Montpellier et Clermont l’Hérault.

Tout en accordant une attention particulière à la sécurité de l’ensemble des acteurs, et dans le strict respect des précautions sanitaires, Hérault Logement assure la continuité de ses services.

Les attributions de logements sociaux représentant une mission de service public essentielle, cette semaine, 11 locataires ont pu prendre possession de leur nouveau logement au sein de la résidence Influence, à Montpellier (avenue de Lodève), et 54 ont investi les lieux de la résidence Lucie Aubrac (avenue Bernard Cabanes) à Clermont l’Hérault.

Outre les remises de clés aux nouveaux locataires, Hérault Logement maintient également la réception des appels téléphoniques 7j/7 et 24h/24 via son centre de relations clients (04 67 84 75 00) et son service d’astreinte, ainsi que la préparation des commissions d’attribution, ou encore la gestion des interventions techniques indispensables. Les agences de proximité restent quant à elles ouvertes les lundis, mercredis et vendredis de 8h30 à 12h30.