BESSAN - Les candidatures toujours ouvertes pour le conseil citoyen participatif

Les habitants intéressés par la vie communale, ayant l’envie d’échanger, de proposer et de construire des actions pour améliorer le quotidien des Bessanais, sont invités à se faire connaître. Il est possible de s’impliquer en se portant candidat pour intégrer le nouveau conseil citoyen participatif, récemment créé par le conseil municipal. Les inscriptions ont lieu jusqu’au 15 novembre.

Pour y postuler, il suffit d’être âgé de plus de 11 ans, d’habiter à Bessan ou d’être acteur local (membre d’une association, avoir une activité professionnelle ou libérale) et de ne pas avoir de mandat électif. Ce conseil citoyen participatif, sera composé de deux collèges (habitants et acteurs locaux) et aura pour vocation de favoriser l’expression de tous les habitants et usagers, de stimuler, encourager les initiatives citoyennes et de développer des projets en lien avec les objectifs de la ville.

Plus globalement, il favorisera la parole intergénérationnelle des habitants aux politiques publiques touchant au cadre de vie dans les domaines de l’urbanisme, l’aménagement, la voirie, les espaces verts, la tranquillité publique, le commerce, l’éducation, la citoyenneté, le lien social… Un tirage au sort public pourra être effectué si le nombre de candidatures est trop important.

Pour tous renseignements complémentaires ou pour s’inscrire, contactez Marie-Laure Lledos, première adjointe au maire chargée de la citoyenneté, au 06 60 04 43 97.