PORTIRAGNES - Commission extra-municipale sécurité et participation citoyenne - Appel à candidature

Dans le cadre du renouvellement de ses membres, la commission extra-municipale de sécurité et de participation citoyenne lance un appel à candidature. Si vous êtes intéressés, adressez votre candidature par mail à police@ville-portiragnes.fr.

La commission extra-municipale de sécurité et de participation citoyenne se réunit une fois par trimestre pour évoquer les problématiques liées à la sécurité. Composée d’élus, d’administrés et de professionnels, elle fait remonter les informations et propose des solutions adaptées afin de répondre aux problématiques.

La participation citoyenne est initiée par la Gendarmerie Nationale et le Maire de la commune de Portiragnes, cette démarche citoyenne consiste à associer la population à la sécurité de son propre environnement en lien avec les acteurs locaux de la sécurité (forces de l’ordre de l’Etat).