PORTIRAGNES - Armistice 1918 : Commémoration 11 novembre sans public

La commémoration du 11 novembre aura bien lieu mais sans public en raison de la situation sanitaire…

Le 11 novembre célèbre à la fois l'Armistice du 11 novembre 1918, la commémoration de la Victoire et de la Paix et l'Hommage à tous les morts pour la France tombés pendant et depuis la Grande Guerre.

Suite aux directives annoncées par les services de la Préfecture de l’Hérault, la cérémonie de commémoration ne pourra se dérouler selon le protocole habituel.

En effet, suite à l’instauration d’un confinement sur la totalité du territoire et au rehaussement de la posture Vigipirate de niveau urgence attentat, les directives concernant l’organisation de cérémonies officielles sont les suivantes : organisation de la cérémonie en présence de six personnes maximum; gestes barrières...

Madame le Maire accompagnée de l’adjointe au Maire déléguée Solidarité Communale - Anciens Combattants – Protocole, en présence de deux porte-drapeau et deux représentants, désignés par les associations d'anciens combattants, déposera, à 11h, une gerbe du souvenir au pied du monument commémoratif de la commune, sans rassemblement ni autre manifestation publique.