LE CAP D'AGDE - 18e Festival d’humour du 21 au 25 avril 2021

18è FESTIVAL D'HUMOUR DU CAP D'AGDE

5 spectacles du 21 au 25 avril 2021 et un concert le 4 décembre 2021



Mercredi 21 avril 2021 à 20h30

BERNARD MABILLE "Fini de jouer"

38 € - Placement libre

Trèfle de plaisanterie ! Bernard Mabille garde la main sur la politique et vous sort le grand jeu pour son nouveau spectacle « fini de jouer ! ».

Le tailleur de costards reste l’as des as quand il s’agit de tailler à tout va, dans l’unique but de vous faire rire.

Les privilégiés de tout bord se tiennent à carreau, car tout le monde y passe et rien ne lui échappe.

Devant un public de plus en plus nombreux, Bernard Mabille distribue avec coeur ses piques contre la société et envoie tout ce grand monde au tapis !



Jeudi 22 avril 2021 à 20h30

ANTHONY JOUBERT "Saison 2"

20 € - Placement libre

Après « La France a un incroyable talent » sur M6, « Morandini » sur Direct 8 et « On n’demande qu’à en en rire » sur France 2, Anthony Joubert nous présente son nouveau spectacle « Saison 2 ».

Anthony n'avait qu'une envie, celle de devenir humoriste.

Un père qui le met à la porte, une copine qui le quitte, voilà qui le décide à quitter sa ville natale pour la capitale à la rencontre d'une production qui s'intéresse à lui et le voilà en tournée. Finie la galère ! Du moins c'est ce qu'il croyait.

Entre Stand-up et comédie, Anthony incarne des personnages attachants ou loufoques, mais toujours drôles !

Une histoire vraie (ou pas) à découvrir sur scène.



Vendredi 23 avril 2021 à 20h30

ARNAUD DUCRET "Show two"

36 € - Placement libre

4 ans qu’Arnaud Ducret n’était pas remonté sur scène. C’était trop pour lui !

C’est avec une immense impatience qu’il revient nous parler après ces 4 années passées loin de son premier amour : le public qui lui a tant manqué.

Arnaud nous raconte : son enfance, sa carrière au cinéma, sa future femme prof de pole dance, sa nouvelle famille « ultra recomposée » …

Bref, Arnaud Ducret lève le rideau sur toute son intimité pour mieux se raconter.

Dans ce nouveau spectacle, Arnaud fait renaître sur scène les personnages de « Sa Vie » avec les mêmes ingrédients qui ont fait de lui ce show man incontournable : le jeu, le chant, la danse, le mime et cette dose de folie absurde qui le caractérise et que vous adorez.

Actualités d'Arnaud Ducret :

Actuellement :

Ambassadeur de marque pour Ollygan France et Hyundai

Côté cinéma :

- DIVORCE CLUB

Disponible en DVD

- TENDRE ET SAIGNANT

Nouveau film de Christopher Thompson

Sortie prévue : 3 mars 2021

> 20-21 janvier - Festival de l'Alpe d'Huez 2021

Côté TV :

- DISTRICT Z, TF1

Diffusion le 11 décembre

- CAPITAINE MARLEAU, FRANCE 3

Diffusion prévu en février 2021

- MENSONGES, TF1

La nouvelle série adaptée de Liar

Tournage à partir de novembre - 6x52 minutes

Samedi 24 avril 2021 à 20h30

FLORENT PEYRE "Nature"

32 € - Placement libre

Sans fard et sans artifice, Florent Peyre interprète tous les membres d’une troupe de comédie musicale, un soir de première…Entre le one-man-show et la pièce de théâtre, il incarne en même temps plus d’une vingtaine de personnages et pas moins de 5 animaux (dont 4 en voie de disparition…) dans une performance unique et jubilatoire !

En peu de temps Florent Peyre s’est fait une place importante au cinéma ( Raid dingue, Ma reum, Mission Pays Basque, …), ses performances toujours remarquées et très appréciées. Il reprend également avec succès la pièce Le Prénom , au Théâtre Edouard VII, dans laquelle il campe avec brio le rôle principal : Vincent. La critique est unanime et salue sa remarquable interprétation !



Dimanche 25 avril 2021 à 20h30

LAURENT GERRA "Sans modération"

Tarifs : 65€ Parterre numéroté catégorie 1

55€ Sous balcon numéroté catégorie 2

47€ Balcon numéroté catégorie 3

«Je m’appelle Laurent, j’ai 5 ans et je vais vous faire mes imitations. »

Cette phrase prononcée fièrement en 1972 par un petit garçon dans le microphone de ses parents fait écho au nouveau spectacle de LAURENT GERRA.

La scène en première récréation, l’imitation en seconde nature !

Il est devenu l’humoriste applaudi par des millions de Français, la radio et la télévision l’ont accompagné dans ses plus grands moments.

Ce nouveau spectacle, « SANS MODERATION » se savoure entre jubilation et émotion.

Laurent Gerra rosse hommes politiques, chanteurs, acteurs, et personnalités faisant l’actualité.

Il revisite quelques-uns de ses grands sketchs avec ses cibles préférées et présente aussi sa vision inédite de l’actualité, notamment politique, avec une présidentielle à rebondissements…!

La tournée « Sans modération » (ça ne s’invente pas !) dès l’été 2017, investira les plus petites salles qui ont vu naître le phénomène, jusqu’aux plus grandes ayant accueilli ses triomphes, aux quatre coins de la France, Belgique et Suisse.

Accompagné de 6 musiciens, l’humoriste parcourt de sa plume acérée ces 5 dernières décennies, notamment la nôtre, et nous promet, à l’occasion de ses 50 ans, une de ses plus belles cuvées!



Samedi 4 décembre 2021 à 20h30

TROIS CAFES GOURMANDS - "Comme des enfants"

32 € - Placement libre

Elle a déboulé sans crier gare la déferlante Trois Cafés Gourmands. Joviale et fédératrice. Saine et populaire. Instantanée et accueillante.

En salle ou en plein air : même adhésion massive, même résonance collective.

N'est-ce pas un tour de force de comptabiliser plus de 190 millions de vues sur YouTube pour le clip À nos Souvenirs ? Ou d'ériger un premier album, L'air de rien, en triple disque de platine ?

Après une année 2019 riche en émotions et en concerts, Trois Cafés Gourmands a cherché le ton et l'habit adéquat sans bousculer son ADN initial : le célèbre trio d’amis revient sur scène en 2021 avec son enthousiasme contagieux, pour partager sa joie de vivre, sa sympathie et vibrer au son du tout nouvel album « Comme des Enfants » (oct. 2020).

