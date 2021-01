AGDE - A la découverte de Matéo VITI de l'Association Agathoise Sauvetage Secourisme

Matéo VITI, jeune athlète nageur-sauveteur de l'Association Agathoise Sauvetage Secourisme est retenu sur la liste ministérielle des espoirs minimes des sportifs de haut niveau. Ce statut lui a été accordé grâce à ses résultats obtenus aux championnats de France « short course » qui se sont déroulés dernièrement à Vichy.

Poursuite des entraînements

Malgré le confinement, il est autorisé à pouvoir poursuivre ses entraînements à l’archipel avec sa coach Blandine BERARD. En ce moment, il a également des possibilités d’entraînement avec le pole France de sauvetage-sportif qui s’entraîne à Montpellier.

Des résultats en compétition nationale

Matéo a porté haut les couleurs d'Agde en décrochant 5 podiums sur ses 6 courses dont 2 titres de champion de France (au 25m Man et au 50m Combiné), 2 titres de vice-champion de France (au 100m SLS et au 50m Man Palmes) et une 3e place au 100m Obstacles. A noter une très belle 4e place au 50m BT également.

" C’est aussi grâce aux entraînements collectifs et à l’esprit d’équipe du groupe de nageurs-sauveteurs du club que Matéo a pu atteindre les résultats obtenus en compétition nationale. Sa volonté, sa persévérance et son assiduité aux entraînements avec ses camarades et sous l’impulsion de l’entraineur Blandine BÉRARD, permettent à nos jeunes d’être au RDV lors des compétitions." précise Jean-Louis CANTAGRILL, Président de l’AASS.

Plusieurs jeunes du club obtiennent aussi de beaux résultats, vivement que les entraînements reprennent pour tous !