BESSAN - Les élèves de l’école élémentaire Victor Hugo mobilisés en faveur des sans-abris

Dans un contexte sanitaire très particulier, où l’on nous demande de rester chez nous, l’école élémentaire Victor Hugo de Bessan a décidé de penser à ceux qui n’ont pas de « chez eux ». Ainsi, l’équipe enseignante de l’établissement scolaire, en partenariat avec l’association « Les Maraudes 34 », a proposé aux élèves de participer à l’opération des boites de Noël solidaires.

C’est avec enthousiasme et générosité que les écoliers et leurs familles ont répondu à cet appel du cœur. Les enfants ont donc préparé des boîtes cadeaux accompagnées d’un petit mot en faveur des sans-abris. Le principe en était simple : intégrer un truc chaud, un produit de beauté, un truc bon, un loisir et surtout un mot doux.

Grâce à l’implication de toutes les classes, ce n’est pas moins de cent-cinquante boîtes qui ont été remises à l’association. Ces dernières ont été distribuées ce dimanche 27 décembre à Béziers. Elles ont su, malgré le froid, réchauffer les cœurs. A noter que cette initiative a aussi été réalisée au niveau local par deux sœurs, Julie et Nathalie Petit. Elles ont participé à la récupération des boites de nombreux Bessanais.