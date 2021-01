BESSAN - Centenaire, le père Terré a célébré la traditionnelle messe de Noël

Il y avait du monde pour le récent office de Noël de la paroisse bessanaise. En respect des gestes barrières et de la distanciation, l’église Saint-Pierre a accueilli les nombreux fidèles. Une fois encore, à la plus grande satisfaction de beaucoup de paroissiens et participants, la messe de la nativité a été célébrée par le discret mais très présent père Joseph Terré… et ses presque cent-un ans ! En effet, il les fêtera en mars prochain.

Joseph Terré est bien connu dans la localité. Il vit sereinement sa retraite au sein du presbytère jouxtant l’église Saint-Pierre depuis une vingtaine d’années. Une retraite certes paisible mais néanmoins particulièrement active puisqu’il soutient le plus possible, en fonction de sa santé et de sa forme, le père Jean Barthès, prêtre chargé de la paroisse regroupant les cinq communes de Bessan, Florensac, Pinet, Pomérols et Saint-Thibéry.

Le père Terré, qui compte pas moins de soixante-dix-sept années de vie sacerdotale, a été nommé prêtre à l’âge de vingt ans. Celui qui dû aller pendant la seconde guerre mondiale en Allemagne pour travail forcé, reste intellectuellement alerte. Il recevait il y a quelques temps encore les équipes d’animation biblique du secteur d’Agde et il célèbre régulièrement l’office quotidien des fidèles bessanais au cœur du presbytère.

Parlant Espagnol et Allemand, Joseph Terré connait le latin, le grec et l’hébreu et a souvent fait partager ses connaissances au cours de son parcours dans l’Hérault en passant par Le Bosc, Saint-Martin de Londres, Olonzac et Agde où il finit archiprêtre de la cathédrale. En mars dernier, une fête pour son centenaire devait avoir lieu, mais le premier confinement en a empêché la tenue. Les fidèles paroissiens espèrent que son cent-unième anniversaire pourra avoir lieu pour lui marquer l’affection qu’il mérite.