HERAULT - Les dernières actus de notre partenaire Hérault Juridique et Economique

En cette période où soutenir l'art est crucial, l'Hérault Juridique & Economique vous propose les coups de cœur de galeries d'art montpelliéraines.

Le coup de cœur du Lieu Multiple Montpellier : « Je reste là », par Jérôme Souillot

Coup de cœur de la Galerie AL/MA : S.T.U. par Jean-Marc Andrieu

Coup de cœur de la N5 Galerie : « Les Jumelles de Monoblet », par Laure Boin

Coup de cœur de la Galerie Nicolas-Xavier : l’univers cinétique de Sébastien Preschoux

Coup de cœur de l’AD Galerie : « Le Voyage de noces » par Gérard Schlosser

Sur la Zac Cambacérès, la Halle Nova veut révolutionner l’offre tertiaire à Montpellier

Des halles mixtes et conviviales, mêlant espaces de travail, restauration, sports et événements, vont voir le jour dans la Zac Cambacérès, à proximité du lycée Mendès-France. Le démarrage des travaux est annoncé au plus tôt fin 2021, pour une livraison au troisième trimestre 2024.

CHR, événementiel, discothèques, voyagistes, traiteurs, salles de sport… des fiches sur les mesures de soutien gouvernementales

L’État apporte un soutien renforcé aux secteurs en sous-activité prolongée. Il publie 6 fiches récapitulatives pour ne pas passer à côté de ces précieuses aides financières et/ou fiscales. Voici les mesures applicables…

Les entrepreneuses à l’honneur en Pays de Lunel

Dans le cadre du Challenge "Entreprendre en Pays de Lunel", dont le jury s’est réuni hier (22 /12) à Saint-Sériès pour désigner les finalistes du millésime 2020, 4 cheffes d'entreprise ont été désignées lauréates.

Ametis et le groupement Manifesto : coup d’envoi pour la réalisation du Village des Médias des J.O. Paris 2024

Le groupement Manifesto, composé des sociétés Ametis (Montpellier), Ideom et Gaïa Promotion, représenté par Bertrand Barascud, directeur général du groupe Ametis, et Nicolas Ferrand, directeur général exécutif de la Solideo, a signé, le 17 décembre 2020, la promesse de vente du Village des médias des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 (secteur du Plateau