SPECIAL REPAS DE FÊTES - Accords Mets et Vins

Château de Nages Costieres de Nimes cuvee de Vieilles vignes

A quelques kilomètres de Nimes le vignoble conduits en agriculture biologique est au coeur d'une zone natura 2000. Cette cuvée de Vieilles vignes de 45% Roussanne, 25% Grenacheblanc, 25% Clairette, 5% Viognier sur un terroir de galets roulés. Un nez sur les fruits murs avec des touches d'acacia une bouche ample et ronde qui ce termine par des notes salines seront le compagnon idéal sur ce plat.

Cuvée en fut de chêne du Mas Novi

Allons à Montagnac non loin de l'Abbaye de Valmagne au Mas du Novi, qui était une ancienne dépendance de l'Abbaye de Valmagne. Le domaine de 42 hectares produit de très jolie Chardonnay sur ce terroir. Cette cuvée en chêne, où ses arômes d'agrumes, son gras et sa rondeur accompagnera ce plat.

Mas Camps Maury 2018

Ce domaine à quelques kilomètres de Maury, village célèbre pour son vin doux naturel. Attardons nous sur sa cuvée de VDN Maury 2018. Son nez séducteur sur les fruits rouges et les épices, sa bouche ronde fraiche et croquante sans excès de sucre sera le duo parfait sur ce tiramisu.

Le Bistro d'Hervé

Au centre d'Agde, "Le Bistro d'Hervé" propose une cuisine créative et raffinée. Etablissement reconnu "Qualité Hérault", "Qualité Sud de France", "Qualité Tourisme", "Maitre restaurateur" et "restaurateur de France". Classé "Gault et Millau", "Guide Michelin" et depuis janvier 2015 "Bib Gourmand" au Guide Michelin.

Ayant comme chef, Hervé Dos Santos, qui a cotoyé les plus grands chefs parisiens, son expérience est mis à contribution dans son restaurant très chic et moderne à la fois. Une cuisine remplie de saveurs, avec des produits frais. « La cuisine se range dans un répertoire personnel, car tout se passe dans votre tête » rajoute Hervé Dos Santos.

Mais c'est avant tout une aventure familiale, car il réplique en souriant : "Je préfère parler de bistronomie "! Et Sabine, sa femme de l'approuver.

L'un en cuisine, l'autre en salle, Hervé et Sabine travaillent de concert à faire de ce "bistro" un lieu pas comme les autres.​​

Mais un bistro de chef, c'est quoi au juste ?

Hervé explique qu'il s’inscrit dans la lignée de ces chefs qui, à côté d'un restaurant parfois un peu trop guindé, possèdent un autre établissement plus convivial et moins soucieux des contraintes du protocole de la grande gastronomie. On y accueille amis et proches dans une ambiance chaleureuse. On y mange, à prix raisonnables, des "plats canailles".

À l'extérieur, la terrasse propose un salon d'été, un coin tapas et un bar agréable, les tables sont protégées sous de grandes voiles suspendues.

L'accueil à des allures de café avec comptoir, sa machine à café et ses rangées de bouteilles.

L'intérieur, quant à lui, a fait l'objet d'une attention toute particulière. Les couteaux ont été dessinés spécialement pour eux, tout comme les tables en béton ciré et fer forgé. Les banquettes rouges, assorties aux verres à eau comme des timbales, tranchent avec les murs gris et bronze que paraissent découper des cadres semblant sortis d'un vieux catalogue de couverts...

Cave la part des anges

Caviste depuis 2008,

Fanny BOUDOU et Floriant PRZYBYLSKI composent, selon vos souhaits, votre budget, vos coffrets en sélectionnant leurs meilleurs vins, champagnes et spiritueux.

Vous pourrez également agrémenter vos paniers de foie gras, pâtés, tapenade, confitures, chocolat. Une manière gourmande d’explorer la richesse du patrimoine culinaire local.

Pour les entreprises qui souhaitent remercier leurs salariés et leurs clients, la cave la part des anges saura vous proposer des coffrets gourmands variés et personnalisés.

De part sa formation en sommellerie, Floriant saura vous conseiller afin de sublimer vos plats de fêtes avec des vins adaptés à vos plats.

(Création de carte des vins pour professionnels de la restauration et dégustation privative)