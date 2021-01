SERIGNAN - Prochainement, un parc de promenade écologique et ludique

BIENTÔT, UN PARC DE PROMENADE ÉCOLOGIQUE & LUDIQUE À L’ENTRÉE DE VILLE CÔTÉ SAUVIAN

1,7 hectares de terrains abandonnés ont été acquis par la Municipalité afin de soigner l’entrée de ville côté Sauvian.

Les espaces, quatre prés, ont été récemment dégagés de leurs broussailles, de leurs déchets et anciennes constructions. L’objectif est de proposer une zone de détente et de promenade pour les habitants de Sérignan, et une zone favorisant la biodiversité animale et végétale.

Pour commencer, de nombreux arbres vont y être plantés, notamment des fruitiers endémiques de type arbousiers, amandiers ou cognassiers.

Sur une moitié de l’espace, un lieu de vie sera créé proposant aux familles et visiteurs des sentiers de promenade avec de l’ombre, des tables de pique-nique, des jeux pour les enfants et quelques petits équipements sportifs.

Sur l’autre moitié des terres, une zone pensée pour préserver et même favoriser la biodiversité sera aménagée. Des sentiers de promenade permettront de découvrir ce havre de paix pour les espèces animales, oiseaux, petits mammifères ou insectes. Un bassin sera créé et relié par un ruisseau à une mare pédagogique, en argile avec lagunage. Ce type de mare dite « naturelle » a une vocation écologique (car elle favorisera l’installation de multiples espèces végétales et animales) et pédagogique (car les petits écosystèmes seront facilement observables).

Un hôtel à insectes et d’autres actions en faveur du monde animal devraient compléter ce beau projet, encore en cours de définition. Ces terrains sont accolés à La Cigalière et seront accessibles depuis son parc, son parking et par un large trottoir qui longe la route. Enfin, pour la sécurité de tous, un grillage et des haies seront installés, côté route de Sauvian uniquement.

Un maitre d’ouvrage, spécialiste dans les aménagements favorisant la biodiversité, va être choisi par appel d’offres. La préparation des terrains a déjà débuté et l’aménagement devrait commencer au printemps 2021.

Nous vous tiendrons informés de l’avancée de ce projet, pensé et monté par les agents et élus de la Commission Environnement de la Ville, qui devrait venir encore renforcer notre bien vivre à Sérignan.