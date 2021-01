ASTROLOGIE - Amour, santé, travail, famille, que vous réserve la semaine du 28 décembre ?

Désormais dans Hérault Tribune, vous trouvez tous les dimanches les prévisions astrologiques de la semaine qui débute.

Découvrez si les planètes vous sont favorables dans les domaines de l'amour, l'argent, la santé, le travail et la famille accompagné d'une citation hebdomadaire.

BÉLIER

Amour

Couples : Il y aura des risque de dissensions conjugales dues à des divergences sur le train de vie à mener. Aucun critère objectif ne pouvant être invoqué, l'idéal serait, dans votre couple, que chacun fasse sa part de concessions pour atteindre un compromis acceptable par les deux parties. Malheureusement, la tendance sera plutôt aux réactions brutales, ce qui pourrait provoquer une ambiance de tension très vive.



Célibataires : La vie amoureuse prendra une tournure brutale et peut-être même chaotique. Le coup de foudre n'est pas forcément une calamité, à condition qu'il ne soit pas à répétition. N'attendez pas que les événements atteignent des proportions préoccupantes pour réagir. Prenez le temps de faire le point avant les décisions qui risquent de bouleverser complètement la suite de votre existence.



Argent

Période délicate financièrement. Faites le dos rond et attendez en espérant des jours meilleurs, qui ne sauraient tarder à venir. Ne vous laissez pas entraîner par votre impatience.



Santé

Les nombreuses planètes influençant les secteurs santé de votre thème étant par nature plutôt positives, vous serez en forme, d'humeur joyeuse et active, prêt à expérimenter mille choses nouvelles. A surveiller cependant : un petit rhume ou une poussée allergique.



Travail

Calmez vos enthousiasmes exagérés et efforcez-vous d'adopter un rythme de travail régulier au lieu de parer sans cesse au plus pressé. Gardez votre emploi actuel, même si celui-ci vous pèse, car les changements de travail ne seront guère protégés cette semaine.



Famille

Les joies de la famille primeront toute autre chose. Les enfants seront source de satisfactions. Un événement heureux, tel la naissance d'un bébé ou le mariage d'un grand enfant, viendra renforcer cette atmosphère euphorique. Qui osera encore dire que la vie de famille ne comporte que des inconvénients ?



Citation de la semaine

"Chacun veut être supérieur au voisin et inférieur à son fils" (proverbe serbe).

TAUREAU

Amour

Couples : Vous aurez une nette tendance à mettre votre partenaire sur un piédestal et à le parer de toutes les qualités. Seulement, lorsque les circonstances vous obligeront à ouvrir les yeux et à réaliser qu'il a des défauts et des faiblesses comme tout le monde, vous serez au désespoir !



Célibataires : Cette période vous réservera de fort agréables surprises côté coeur. Vous devriez être comblé. Si vous vous estimez être un célibataire malheureux, préparez-vous à trouver enfin le bonheur à deux.



Argent

Avec Jupiter, qui formera des aspects positifs, vous serez en mesure de prendre d'excellentes décisions concernant la gestion de vos finances. Vous saurez faire fructifier habilement vos ressources personnelles. Contrôlez bien votre budget.



Santé

Pour s'occuper de votre forme, une seule planète : Uranus. A priori, voilà une compagnie astrale plutôt dynamique, qui devrait vous garantir un tonus satisfaisant et une bonne résistance. Pourtant, un risque de nervosité pourrait vous exposer à un sommeil agité. Prudence dans le sport ou le bricolage pour éviter des accidents.



Travail

Dans le travail, vous serez confronté à une rapide évolution de la situation. Que vous le vouliez ou non, vous ne pourrez pas refuser le changement. Les structures et les méthodes professionnelles sont en train d'être sérieusement remises en question. A vous de savoir vous adapter. En principe, l'évolution sera bénéfique si vous savez la négocier. Mais si vous tergiversez, vous risquez de vous retrouver sur la touche.



Famille

Certains d'entre vous pourraient se faire beaucoup de soucis au sujet de la santé d'un chien ou d'un chat. Si vous voulez en avoir le coeur net, n'hésitez pas à consulter un vétérinaire plutôt que de laisser traîner les choses.



Citation de la semaine

"Quatre chevaux attelés ne peuvent ramener dans la bouche des paroles imprudentes" (Confucius).

GÉMEAUX

Amour

Couples : Avec la bénédiction de Neptune bien aspecté, l'entente régnera entre votre partenaire et vous, surtout si vous n'êtes pas avare de mots doux et d'attentions raffinées. Soyez toujours tolérant et conciliant.



Célibataires : Vénus, la planète de l'amour par excellence, évoluera gracieusement dans votre Ciel natal et fera des célibataires les favoris de la période. Même pour les natifs les plus absorbés par leur travail, l'amour sera une valeur en hausse. Ils n'auront pas de mal à dénicher l'oiseau rare : les cailles tomberont d'elles-mêmes toutes rôties dans la bouche des hommes du signe, tandis que tous les tourtereaux aimeront leur tourterelle d'amour tendre.



Argent

Cette semaine, guettez les bonnes occasions sur le plan matériel, le climat planétaire vous étant tout à fait favorable. Vous pourrez gagner beaucoup d'argent. Il s'agira de profiter au plus vite de ces circonstances fastes, car "la Fortune est de verre ; au moment où elle brille le plus, elle se brise" (Syrus).



Santé

Avec Mercure qui sera le baromètre de votre santé, vous serez très en forme, mais aussi passablement nerveux. Non seulement vous ne tiendrez pas en place, mais certains d'entre vous auront même tendance à tomber dans la fébrilité ou l'impatience. Votre sommeil risque d'être quelque peu agité.



Travail

Bien soutenu par Jupiter, vous ferez preuve d'un dynamisme du tonnerre. Votre activité sera puissante, à tel point qu'aucun obstacle ne vous résistera et qu'aucun problème pratique ne restera sans solution. Au besoin, vous aurez recours au système D. Pour une fois au moins, votre ingéniosité se révélera sans égale. Pensez à régler définitivement les problèmes qui restent en suspens depuis longtemps.



Famille

Cet aspect de Jupiter vous donnera une humeur casanière et vous fera amateur de joies domestiques. Il sera fort difficile de vous faire sortir de votre cocon douillet et de vos pantoufles. Et vous aurez l'art de créer, chez vous, une ambiance chaleureuse.



Citation de la semaine

"Le plaisir retardé est un agréable tourment" (Syrus).

CANCER

Amour

Couples : Vous risquez d'évoluer dans une situation difficile et compliquée, et votre vie de couple risque de traverser une période agitée. Neptune en mauvais aspects étant défavorable au dialogue, il provoquera le silence ou l'incompréhension.



Célibataires : La Lune, en aspect harmonique, amplifiera la fougue amoureuse et la passion folle. Elle incitera à l'instabilité et à l'infidélité. En somme, elle pourra perturber brusquement le cours paisible de vos sentiments. Coup de foudre inattendu.



Argent

Amélioration progressive sur le plan matériel. Il faut dire que les influences ne vous ont guère incité ces derniers temps à faire des économies. Mais à partir de cette semaine, vous serez mieux loti, l'argent cherchant à entrer dans votre escarcelle d'un peu partout. Malgré cela, n'oubliez jamais que "la fortune a pour main droite l'habileté et pour main gauche l'économie" (proverbe italien).



Santé

Avec Uranus pour animer votre secteur santé, aucun risque de manquer de tonus. Seul problème : Jupiter sera mal positionné, ce qui peut vous exposer à un petit risque d'entorse ou d'élongation musculaire. Alors gare aux mouvements désordonnés ou mal contrôlés !



Travail

Vous serez soumis à l'influence de Mars bien aspecté. Voilà qui vous aiguillonnera et vous poussera à prendre des initiatives hardies dans le domaine professionnel. Mais attention aux actions engagées à la hâte : "Ceux qui s'avancent trop précipitamment reculeront encore plus vite" (Mencius).



Famille

La Lune mettra en lumière les divergences de vues importantes avec votre famille. Refrénez-vous de monter sur vos grands chevaux pour des questions qui, en fin de compte, sont très secondaires.



Citation de la semaine

"Se plaindre à un autre qu'à Dieu, c'est s'avilir" (proverbe soufi).

LION

Amour

Couples : Les influx planétaires ne seront pas particulièrement générateurs de stabilité conjugale, bien au contraire. Risques de turbulences. Ce ne sera pas l'idylle mais plutôt la mésentente. Ne comptez pas sur la famille pour vous conseiller ou vous épauler dans vos problèmes. Un effort extrêmement soutenu devra être consenti pour faire régner l'harmonie et la compréhension.



Célibataires : Vous pourrez, sans crainte, rêver tout haut. Grâce aux bons offices de la Lune, vos désirs amoureux les plus romanesques et les plus fous devraient enfin pouvoir se réaliser.



Argent

L'influence conjuguée de trois planètes de chance sera une bonne aubaine pour votre situation matérielle. Vous saurez à la fois vous montrer entreprenant et intuitif, et vous ne prendrez pas de risques inutiles.



Santé

Mars influencera votre secteur santé. C'est dire que vous n'avez pas de quoi vous inquiéter. Mercure vous verra toujours prêt à bouger, même si vos nuits sont parfois courtes. Il entretiendra également votre moral comme votre résistance physique.



Travail

Mercure vous poussera à améliorer votre situation professionnelle. Vous ferez le maximum pour obtenir une augmentation de salaire ou une promotion. Mais vous vous heurterez à des résistances et vous n'obtiendrez pas facilement gain de cause. Pensez à être plus diplomate et plus adroit dans vos tentatives.



Famille

Les relations avec vos proches seront toniques, mais parfois non dénuées d'une certaine agressivité. Essayez au moins de ne pas en rajouter en vous montrant cassant ou autoritaire là où seul le dialogue permettrait de trouver des solutions efficaces, notamment avec vos enfants.



Citation de la semaine

"La politesse est à l'esprit ce que la grâce est au visage" (Voltaire).

VIERGE

Amour

Couples : Excellents présages dans le Ciel pour les natifs vivant en couple. Vous traverserez une période de calme félicité. Vos divers projets intéresseront votre partenaire, et vous pourrez réaliser une délicieuse complicité. N'oubliez pas pour autant de savourer le moment présent.



Célibataires : Cette période sera très stimulante, car elle apportera de nombreuses occasions de rencontres de qualité. Les célibataires n'auront pas à se décarcasser pour trouver l'âme soeur.



Argent

Cette semaine, plus que jamais, jouez les fourmis plutôt que les cigales. Pensez à tirez parti des bons aspects planétaires en effectuant des placements sûrs, qui consolideront votre avenir matériel.



Santé

Stimulé par Mars, vous serez tonique, mais vous risquez aussi d'être plus sensible aux petits maux en rapport avec la tête. Rien de méchant, mais si vous souffrez de maux chroniques de type migraine ou irritations des yeux, vous pourriez passer des moments pas très agréables.



Travail

Veillez à maintenir une cloison étanche entre votre vie privée et votre vie professionnelle. Ne laissez jamais l'une déborder sur l'autre, sinon vous risquez de vous attirer des ennuis. Pas de flirt ou de liaison avec un(e) collègue, pour ne pas nuire à votre efficacité !



Famille

Votre entourage familial sera fort nerveux et énervant. Il faudra vous méfier des petits incidents souvent inattendus qui risquent de nourrir votre animosité et même votre amertume.



Citation de la semaine

"Le profit qu'un sage retire de la philosophie est de vivre en société avec lui-même" (Antisthène).



BALANCE

Amour

Couples : Vous risquez de vous montrer terriblement intolérant avec celui qui vous aime. Vous ne lui passerez rien, vous ne lui ferez aucun cadeau. N'espérez pas, dans ces conditions, obtenir un traitement de faveur de la part de votre conjoint ou partenaire.



Célibataires : Vos beaux rêves d'amour sont bien difficiles à réaliser. Vous en prendrez conscience et saurez identifier la limite entre ce qui est accessible et ce qui ne peut exister que dans votre imagination pour illuminer vos nuits.



Argent

Ne mêlez surtout pas amour et argent. Ce serait un mélange détonnant. De même, vous n'aurez pas intérêt à prêter ou à demander de l'argent à des amis. Ce serait le meilleur moyen de vous fâcher dans les plus brefs délais.



Santé

Jupiter et Pluton auront la responsabilité de votre santé, ce qui veut dire que vous ne manquerez ni de tonus, ni de force. Si vous deviez faire face à un petit souci, vous n'auriez aucun mal à récupérer. Evitez les énervements et les aliments trop gras ou trop salés.



Travail

Dans votre métier, vous serez débordant de dynamisme et d'esprit d'initiative. Vous serez le moteur d'une équipe de travail, vous mettrez un couteau dans les reins des paresseux et des étourdis. Mais vous aurez du mal à vous laisser commander, ce qui peut vous réserver quelques difficultés si vous ne vous trouvez pas en haut de la hiérarchie.



Famille

Cet aspect de Pluton sera un facteur de sérieux et incitera à faire preuve d'un très grand sens des responsabilités dans l'éducation des enfants. Ceux-ci pourraient d'ailleurs donner bien des satisfactions du fait d'une discipline accrue.



Citation de la semaine

"Là où l'on est bien, là est la patrie" (Aristophane).

SCORPION

Amour

Couples : Si vous avez eu des altercations avec votre conjoint ou partenaire, dépêchez-vous de faire la paix à la faveur du bel aspect de Pluton cette semaine. Plus tard, ce sera beaucoup plus difficile. Vous serez tenté alors de durcir vos positions, et l'autre aussi.



Célibataires : Grâce à la complicité de Mars, vous aurez avantage à privilégier la folie aux dépens de la raison. Bonne période, donc, pour succomber à un coup de foudre, ou pour entrer dans une union durable à la suite d'un coup de foudre.



Argent

Le climat astral de la période apportera une plus large envergure financière et favorisera des initiatives nouvelles dans un cadre matériel précis et qui a fait ses preuves. Mais la tendance de la période sera surtout à l'économie, à une bonne utilisation des possibilités. Donc, pas de gaspillage ni d'achat inutile !



Santé

Attention, ne vous surmenez pas ! Vous aurez tendance à en faire beaucoup trop, et vos pauvres nerfs seront mis à rude épreuve. Veillez à vous offrir de vrais moments de repos ; ce sera indispensable.



Travail

Vous commencerez la période du bon pied. Énergique et optimiste, vous serez décidé à prendre les difficultés à bras-le-corps et à faire un effort de réalisme, afin de mieux résoudre les problèmes concrets que vous posera votre travail.



Famille

La Lune vous incitera à vous concilier les bonnes grâces de votre entourage familial afin de préserver une ambiance harmonieuse. Mais ce ne sera pas une raison pour vous laisser marcher sur les pieds. Écartez toute personne qui essaierait de s'immiscer dans votre vie privée.



Citation de la semaine

"Le pire diable chasse le moindre" (Marguerite de Navarre).

SAGITTAIRE

Amour

Couples : Les astres vous feront un clin d'oeil complice. Malgré toutes les difficultés de la vie que vous menez, vous vivrez des heures exquises avec votre conjoint ou partenaire. Profitez-en à fond, car lorsque le coeur va, tout va.



Célibataires : La solitude affective vous paraîtra plus insupportable que jamais. Ne perdez pourtant pas espoir ! Grâce au soutien de Vénus, vous aurez de grandes chances de rencontrer l'âme soeur avant la fin de la période.



Argent

Cet aspect de Pluton vous rendra fort impatient de régler vos problèmes pécuniaires. Seulement, à vouloir aller trop vite en besogne, vous risquez de commettre de belles erreurs. Le plus sage serait de procéder à faire des coupes sombres dans vos dépenses envisagées et à essayer de gagner un peu plus d'argent en exploitant vos dons artistiques.



Santé

Vous serez en assez bonne forme. Cet aspect de Mars vous permettra de retrouver un meilleur tonus que dernièrement. La vitalité ne sera pas encore exceptionnelle, mais l'amélioration générale sera tout de même notable.



Travail

La planète Neptune vous inclinera à trop en faire pour atteindre plus rapidement vos objectifs professionnels. Résistez à cette tendance et restez modéré dans vos ambitions. Ne vous mettez pas sur les bras des charges trop nombreuses ou trop pesantes, car "ce n'est pas la charge, mais l'excès de charge qui tue la bête" (Cervantès). Ces jours-ci, agissez avec une grande circonspection ; soyez ponctuel et discipliné.



Famille

Ah, les soucis familiaux ! Vous en aurez plus que votre part. Les petits ennuis qui se sont accumulés depuis quelque temps risquent d'avoir raison de vos nerfs. Essayez tout de même de vous calmer.



Citation de la semaine

"Tout plaisir porte une peine sur son dos" (proverbe allemand).

CAPRICORNE

Amour

Couples : S'il y a eu des problèmes avec l'être aimé, cette période sera bien le moment de faire les premiers pas et de mettre les choses au point. Vous saurez trouver les mots justes et toucher le coeur de l'autre, surtout si vous décidez de sortir de votre réserve habituelle.



Célibataires : L'ambiance astrale apportera aux natifs beaucoup d'imprévus, de remue-ménage, de coups de théâtre affectifs. En somme, vie amoureuse instable, incertaine, à la limite de la confusion. Vous semblerez ne plus savoir ce que vous voulez, pris entre deux feux amoureux. Rien de vraiment grave si vous ne prenez pas de décision importante dans ces circonstances plutôt embrouillées.



Argent

Pour l'instant, vous n'aurez pas intérêt à effectuer d'importantes transactions financières. Soyez également très prudent si vous devez régler une affaire de succession. Mais bientôt, vous serez beaucoup mieux soutenu par les astres.



Santé

Le Soleil en cet aspect vous vaudra une bonne vitalité. De plus, Mars, la planète de l'énergie, décuplera votre dynamisme. Et comme par ailleurs aucune planète négative n'influencera votre santé, vous disposerez de bonnes résistances immunitaires.



Travail

Il faudra s'attendre à un ralentissement des affaires. Si l'inactivité vous pèse, entreprenez les démarches délicates que vous remettez sans cesse, d'autant plus que vous aurez actuellement l'art d'amener vos interlocuteurs à partager votre point de vue.



Famille

Vous aurez fort à faire pour surmonter les problèmes que vous poseront vos enfants, soit du fait d'une santé irrégulière, soit par leur caractère difficile. Mais si vos enfants sont des Taureau ou des Scorpion, ils seront beaucoup plus appliqués et dociles, tout en revendiquant une certaine indépendance que vous hésiterez à accorder.



Citation de la semaine

"On sot n'est qu'ennuyeux, un pédant est insupportable" (Napoléon Ier).

VERSEAU

Amour

Couples : Des altercations assez pénibles entre vous et votre partenaire pourront surgir cette semaine. Vous trouverez l'autre plutôt vieux jeu et vous serez tenté de sortir de votre côté. Faites preuve de perspicacité et de bon sens pour trouver un compromis acceptable, de sorte que l'harmonie de votre couple revienne.



Célibataires : Cette fois, l'amour tiendra les natifs du signe à la gorge. En toutes circonstances ils sont tous si rayonnants qu'ils retiendront le regard de la personne aimée, même au milieu de la réunion la plus guindée. Les âmes esseulées feront de belles rencontres.



Argent

Avec cet aspect de Jupiter, vous n'aurez pas votre prudence habituelle en matière financière. Cela ne vous empêchera pas de réussir un coup superbe. Mais soyez quand même vigilant. Évitez les risques excessifs, et méfiez-vous des propositions trop alléchantes.



Santé

Avec cet aspect de Pluton, vous devriez bénéficier d'une résistance physique sans faille. Voilà qui vous aidera à relever les défis qui vous attendent dans certains secteurs de votre vie. Seul risque : un excès de tension nerveuse, qui pourra vous empêcher de dormir correctement et de vous détendre.



Travail

Sur le plan professionnel, vous risquez de patauger dans la choucroute ! Désorienté par les mauvais aspects astraux, vous aurez du mal à prendre les décisions qui s'imposent, et tout votre travail s'en trouvera ralenti. Il faudra attendre quelques petites semaines pour vous voir repartir d'un bon pied. En attendant, patientez, ne vous énervez pas.



Famille

Vous aurez probablement des problèmes concernant vos parents. Ceux-ci vous donneront du fil à retordre du fait de leur déraillement psychologique ou de la dégradation de leur état de santé. Sur ce plan, calme et patience sont recommandés.



Citation de la semaine

"Les bonnes paroles désaltèrent plus que l'eau fraîche" (G. Herbert).

POISSON

Amour

Couples : Cet aspect de Saturne jouera sur le plan conjugal un rôle globalement favorable. Chez les couples déjà formés, cette planète invitera à approfondir les relations, qui seront davantage axées sur l'attrait commun pour les plantes, pour les animaux et surtout pour les enfants.



Célibataires : Vous connaîtrez des émotions particulièrement agréables. Sinon, vous serez assis entre deux chaises, tentés par deux partenaires totalement différents mais répondant chacun à certaines de vos aspirations, l'un plus romantique et raffiné, l'autre plus dynamique et ouvert. Ne réagissez pas comme l'âne de Buridan !



Argent

Décidez-vous à ne faire aucun achat important cette semaine, malgré les incitations de la part des vendeurs ou le caractère apparemment urgent des objets que vous vous proposerez d'acquérir. De cette manière, vous vous éviterez des problèmes pécuniaires démoralisants.



Santé

Le secteur santé sera parfaitement dégagé. Vous serez à l'abri des risques. Vous bénéficierez d'une excellente forme physique. Vous récupérerez rapidement en cas de stress ou de fatigue. Si vous êtes atteint d'une affection de longue durée, votre traitement actuel s'avérera efficace.



Travail

C'est une période de chance qui s'offrira à vous, à condition que vous n'alliez pas la gâcher par des erreurs de jugement ou de vains bavardages. Vous aurez plein d'idées et de projets originaux parfaitement réalisables.



Famille

Les relations des natifs du signe avec leurs parents seront parfois tendues et orageuses. Mais vos enfants vous donneront des motifs de vous réjouir.



Citation de la semaine

"L'âme perverse perd celui qui la possède" (l'Ecclésiastique).