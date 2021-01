BESSAN - Un petit agenda 2021 très pratique distribué comme chaque année dans tous les foyers

Avec le dernier journal municipal, le traditionnel petit agenda annuel de la commune a été distribué dans toutes les boîtes aux lettres de Bessan. En plus d’être un agenda, il est une mine d’or avec de nombreux renseignements utiles sur les services municipaux, les contacts des élus de la municipalité, la liste des associations et les coordonnées de l’ensemble des responsables, des conseils sur la vie citoyenne, la présentation des villes jumelées…

Réalisé par Mathilde Lefranc du service communication de la mairie, il a été financé entièrement avec les annonces publicitaires de commerçants et d’entreprises bessanaises et d’au-delà. Il regroupe également toutes les bonnes adresses dans les domaines de la restauration, celles des services médicaux ou encore du bon terroir local. La municipalité invite les Bessanais à s’adresser à eux en guise de remerciements.

A cette occasion, Stéphane Pépin-Bonet, le maire de Bessan, y va également de son petit mot enthousiaste pour la nouvelle année qui approche : « Gageons que 2021 puisse nous apporter de la sérénité et le retour de notre vie villageoise, à la fois animée et attractive. Malgré un contexte sanitaire, social et économique très compliqué, que Bessan continue de rayonner au bénéfice de toutes les générations ».