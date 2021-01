BESSAN - Une salle des hommages en cours de construction aux pompes funèbres Casanova à Bessan

Inaugurée à l’été 2014, la chambre funéraire des pompes funèbres Casanova connait actuellement un agrandissement conséquent. Le site de la société familiale a été constitué au chemin de l’Oppidum, en continuité du cimetière communal, qui voit d’ailleurs actuellement une extension pour répondre aux besoins des familles bessanaises.

La société Casanova est implantée à Bessan mais aussi dans les communes voisines de Pomérols, Florensac, Montagnac et Saint-Thibéry. Au fil des années, elle a fait de sa chambre funéraire bessanaise le centre névralgique de son activité et de son développement. Il y manquait une salle d’hommage, facilitant l’accueil des familles et des proches lors d’obsèques.

Les travaux de construction de cette salle sont actuellement en cours en continuité du bâtiment existant. D’une capacité de cent-vingt places assises, les nouveaux locaux vont permettre aux pompes funèbres de poursuivre leur action guidée par une bienveillance affirmée envers les familles, le respect dû aux défunts et une humanité sincère qui transpire au quotidien.