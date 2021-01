BESSAN - L’ancien centre d’élaboration Ricard devient la propriété de la ville

C’est une page qui se tourne. La mairie de Bessan est officiellement propriétaire de l’ancien centre d’élaboration du groupe Pernod Ricard France. L’acte de vente de cette friche industrielle a été signé il y a quelques jours entre le maire, Stéphane Pépin-Bonet et le dernier directeur du site, Patrick Guidici. Un investissement d’un million cent-milles euros, financé par la commune.

Le site de 16.000 m², au centre géographique de la commune, n’est plus utilisé par la société Ricard depuis deux ans maintenant, suite à la délocalisation de l’activité dans les Pyrénées-Orientales, à Thuir. Et pourtant, le groupe industriel fabriquait sur place la base du Ricard pour le monde entier et y employait une quarantaine de salariés.

Après le départ des machines de production en 2018, la dépollution a été réalisée l’été dernier et validée ensuite par les services de la préfecture. Désormais propriétaire, la ville a pour projet de transformer les lieux en salle polyvalente, locaux associatifs mais aussi un projet culturel, de loisirs et tiers-lieu dont les contours sont à définir.

Sur le papier, le projet n’est pas ficelé et fera l’objet d’une large participation des habitants. L’espace devrait toutefois conserver le nom de Paul Ricard afin de garder le côté historique des lieux. Les premières études de faisabilité sont prévues en 2021, la municipalité souhaitant être particulièrement active aux côtés de ses traditionnels partenaires institutionnels qu’elle espère mobiliser.

Rappelons que l’usine, une ancienne distillerie à l’origine, avait été achetée en 1958 par Paul Ricard lui-même. Il y aménagea un centre d’élaboration unique au monde, dont les Bessanais étaient très fiers. Comme l’a dit le maire lors de la récupération des clefs, « aux Bessanais maintenant d’écrire une nouvelle page de l’histoire de ce site avec la création d’équipements publics pour tous ».