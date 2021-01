PORTIRAGNES - L’Aire de Camping Car modernisée est ouverte ! 

Les travaux se sont terminés en cette fin d'année et les premiers voyageurs sont arrivés pour les fêtes !

La municipalité a décidé de moderniser l’aire de camping-car existante, de façon a rendre son utilisation plus simple, plus confortable et ainsi attirer une clientèle plus nombreuse.

L’ensemble, composé de 40 places de stationnement, est équipé d’une borne de paiement par carte de crédit , d’une borne de validation des tickets d’entrée avec barrière automatique et caméra de contrôle des entrées et sorties.

Une borne électrique permettra le raccordement des usagers et un réseau Wifi sera disponible.

Une aire de vidange et un point d’eau remplaceront l’actuel site situé près du Clos de Soccoro.

La gestion de cette nouvelle infrastructure est confiée à la société Aire Service.

Accès et réservation 24H/24, 7j/7, assistance à distance 365j/an de 8H à 24H :

https://www.aireparkreservation.com/.../portiragnes-plage

paiement par CB, ou sur le site Internet

procédure d’évacuation urgence (sirène, SMS, ouverture de la barrière à distance)

caméra prévue pour l'accès au site

Plage Ouest - Rivierette - Portiragnes plage.

Tarifs :

mai à sept : 12€TTC/nuitée (hors taxe de séjour) et 5 €TTC les 5H.

octobre à avril : 10 €TTC/nuitée (hors taxe de séjour) et 5 €TTC les 5H.

L’utilisation de l’électricité et de l’aire de vidange est comprise dans les forfaits.