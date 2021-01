SERIGNAN - Découverte d'un deuxième château

Le patrimoine et l’histoire de Sérignan n’ont pas fini de dévoiler leurs secrets. En recherchant des éléments sur la maison aux colonnes au 27 rue du Général Domergue, l’association Histoire de Sérignan et le service patrimoine de la ville ont découvert qu’il s’agit de fragments d’une demeure seigneuriale qui remonterait pour sa partie visible la plus ancienne (la demi-fenêtre) à la fin du XVe siècle.

Le bâtiment sera remanié ou reconstruit à la charnière des XVe et XVIIe siècle comme en témoigne le style des colonnes cannelées, sculptées de rinceaux et de guirlandes avec consoles de base et chapiteaux corinthiens. Il faut imaginer une immense fenêtre sur croisée entre les deux colonnes.

Cela fait donc plus de 400 ans que ces éléments toisent les Sérignanais et que l’Histoire de ce bâtiment exceptionnel est tombée dans l’oubli.

Nous vous dévoilerons le résultat des recherches dans les prochains mois.