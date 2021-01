FRONTIGNAN - Les Frontignanais ont désigné la plus belle vitrine des fêtes !

À l’occasion des fêtes de fin d’année, la Ville de Frontignan la Peyrade met ses commerces à l’honneur avec l’élection de la plus belle vitrine. Avec une trentaine de commerces participants et plus de 350 bulletins déposés, cette opération à su séduire clients et commerçants

Lancée le 12 décembre dernier, l’élection de la plus belle vitrine commerçante de Frontignan la Peyrade s’est achevée le 24 décembre dernier, à l’occasion du marché hebdomadaire en cœur de ville, avec le tirage au sort d’une tombola.

Après décompte des 363 bulletins de participation, voilà le top 3 de cette élection : La cave à Nico (69 votes) La Miquette (52 votes) Indigène (43 votes) La Ville de Frontignan remercie l’ensemble des commerces ayant participé et ainsi pu faire vivre en cette fin d’année si particulière une ambiance de fête dans les rues de la ville :

Ainhoa

Au chardon

Au paradis du cadeau

Aud’nath coiffure

Bijouterie Pruniaux

Boucherie Chotard

Coiffure mixte Sylvain

Gabana

Griffon dog

In-Fine

Jijibel

La fournée gourmande

La Tamelière

L’Hair du temps

Le café des Lys

Le Ci-clope

Le Flaconneur

L’éthalle

Marceline Dentel

Micalet

Pharmacie Cottalorda

Salon M’Coif

Sonia Fleurs

Tout à 2€

Tombola : la liste des gagnants

Les clients ayant voté pour le concours de la plus belle vitrine, ont participé à une tombola. Ils remportent chacun un panier gourmand d’une valeur de 200€ :