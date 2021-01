REVEILLON SAINT SYLVESTRE - Ce qui est autorisé, ce qui est interdit ...

Plus que quelques heures avant de tourner la page de 2020 et passer à une nouvelle année, porteuse d'espoir.

Pour cette dernière soirée de 2020, petit rappel de ce qu'il est possible ...

Un réveillon sous couvre feu

Contrairement au réveillon de Noël, le couvre feu est de mise ce soir de la Saint-Sylvestre. Les déplacements sont donc interdits entre 20 heures et 6 heures du matin, sauf motifs dérogatoires. Pour rappel, il en coûtera 135 euros aux récalcitrants. Seuls seront tolérés les déplacements pour raison professionnelle, de santé, motif familial impérieux, si l’on est en situation de handicap, mission d’intérêt général, ou encore pour promener son animal de compagnie.

D'autre part, afin de limiter le brassage de population et donc de favoriser la propagation du virus, il est fortement recommandé de limiter les réunions en famille ou entre amis à six personnes, sans compter les enfants et en respectant les gestes barrières.



"100 000 policiers et gendarmes seront exceptionnellement mobilisés" pour faire respecter le couvre-feu et éviter les rassemblements non autorisés a annoncé le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin.