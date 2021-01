AGGLO BEZIERS MÉDITERRANÉE - Installation de deux bornes interactives : l’Office de Tourisme au plus près du visiteur

Renseigner et informer, même quand l’Office de Tourisme est fermé !

Installées depuis le 15 octobre, les visiteurs du Biterrois vont pouvoir tester les deux bornes interactives touristiques présentes à Servian et à Sérignan.

Dans ces deux communes, leur emplacement a été choisi à proximité de zones de stationnement et dans des zones de circulation piétonne ou de points d’intérêt.

À Servian, la borne est installée en face de la piscine Muriel Hermine, à l’entrée du parking du Campotel.

À Sérignan, elle se situe avenue de Béziers, sur l’esplanade d’accès à la passerelle Saint Roch.

Les informations qu’elles diffusent sont accessibles 24h/24 et 7j/7, permettant de renseigner les visiteurs même lorsque l’Office de Tourisme est fermé et dans des communes qui ne disposent pas de bureau d’information touristique.

Les informations diffusées :

On y trouvera toutes les informations touristiques utiles en séjour dans le Biterrois : météo, loisirs, restauration, domaines et producteurs, hébergement, sites et monuments incontournables, agenda et visites guidées.

Le voyageur pourra également continuer sa navigation en accédant aux contenus du site web de l’Office de Tourisme.