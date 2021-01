PEZENAS - Un black bloc incarcéré après s'être réjouit sur Facebook de la mort de trois gendarmes

Un jeune homme de 24 ans a été interpellé la semaine dernière par les gendarmes de Pézenas. Originaire de Saint-Gilles dans le Gard, il s’était réjoui sur sa page Facebook du décès des trois gendarmes tués dans le Puy-de- Dôme par un forcené dans la nuit du 22 au 23 décembre 2020.

"Au cours de ses auditions, il a affirmé être un black bloc" a indiqué Éric Maurel, le Procureur de la République de Nîmes.

L'expression black bloc (« bloc noir » en anglais) désigne des membres d'unités masquées ultra violentes qui sèment le désordre dans les manifestations.

Déféré au parquet, le jeune adulte, jusqu'ici inconnu de la police et de la justice, a été mis en examen pour « apologie de crime » et placé en détention provisoire en l’attente de son jugement. Il encourt jusqu’à 5 ans de prison et 45 000 euros d’amende.