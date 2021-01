CORONAVIRUS - La santé est au cœur de tous les débats : 773 cas positifs signalés par jour

Ce bulletin récapitulatif recense les principaux indicateurs d’activité hospitalière : 1036 hospitalisations en cours ce soir (-173) dont 116 en réanimation (-20), et à ce jour 2133 décès constatés en établissements de santé depuis le début de l’épidémie en mars (+30 en 2 jours).

Ce bulletin est aussi l’occasion d’un regard à la fois rétrospectif et prospectif : la santé est au cœur de tous les débats… mais sur le terrain, pour tous les soignants comme pour les équipes de l’ARS Occitanie, cette nouvelle année 2021 s’inscrit d’abord dans la continuité de l’action, au cœur de chacun de nos territoires et au service de la santé de tous. Cette lutte contre le virus se poursuit désormais avec une note d’espoir : le vaccin est là pour en finir avec cette épidémie. C’est un nouveau défi de logistique et de confiance que nous allons relever avec tous les acteurs de proximité, mobilisés partout en Occitanie.