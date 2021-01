BESSAN - Stéphane Pépin-Bonet et son équipe vous présentent leurs meilleurs voeux pour l'année 2021

Stéphane Pépin-Bonet, maire de Bessan, et toute son équipe municipale, souhaitent d’excellentes fêtes de fin d’année à toutes les Bessanaises et tous les Bessanais. Que ces moments soient propices à des moments conviviaux en famille et entre amis, avec une pensée à toutes les personnes seules, soutenues par le centre communal d’action sociale.

L’équipe municipale souhaite une excellente année 2021 à tous les habitants, mêlant santé, bonheur et réussite. Si le contexte sanitaire semble empêcher la tenue de la traditionnelle cérémonie des vœux de janvier, la municipalité toute entière vous donne rendez-vous prochainement pour dignement marquer le début de cette année que tout le monde espère prometteuse et sereine.