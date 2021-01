BESSAN - Bourse au permis de conduire et équipements pour la jeunesse au menu du conseil

Après une minute de silence en mémoire de Valéry Giscard d’Estaing, le conseil municipal à huis-clos présidé par le maire, Stéphane Pépin-Bonet, a traité de nombreuses questions alors que la séance était diffusée en direct sur internet. Une vingtaine de dossiers dont certains marquent les premiers chantiers de l’année 2021.

· Espace Baldy

Les élus ont validé le nouveau chiffrage de l’aménagement de l’espace Louis Baldy, route de Marseillan, lequel devrait voir des travaux conséquents au premier semestre prochain. La création d’un mail piétonnier et réfection du parc de stationnement (304 places) sont au programme. Un projet de 695.000 euros d’ores et déjà soutenu par la région et le département. Des aides auprès de l’Etat ont été sollicitées.

· Plan local d’urbanisme

Une modification du plan local d’urbanisme a été engagée. Principalement, elle consiste en l’intégration de la nouvelle ligne à grande vitesse au Nord du territoire communal. Les élus profitent de cette occasion pour y rajouter : la mise à jour des servitudes publiques, le renforcement des mesures de protection de la zone Natura 2000, l’assouplissement de règles pour la création de logements et de commerces.

· Aide au permis de conduire

La municipalité a décidé d’aider les jeunes à passer leur permis de conduire. Ainsi, une bourse a été créé d’un montant compris entre 490 et 790 euros. Elle repose sur une démarche volontaire du bénéficiaire qui s’engage à s’investir au sein d’un service de la ville, d’une association à caractère humanitaire, social ou environnemental ou encore une association nationale reconnue d’utilité publique.

· Centre social

Les élus ont validé la mise en accessibilité du centre social Claire Estournet. Après les travaux des dernières années, le bâtiment nécessite encore la création d’un ascenseur et des aménagements intérieurs. L’architecte agathoise Chantal Parpaillon va assurer la maîtrise d’œuvre de ces travaux qui doivent être achevés avant le 31 décembre 2021. Le montant estimatif de l’opération s’élève à 132.000 euros.

· City-stade

Le conseil municipal a décidé la création d’un city-stade pour la jeunesse. Il se situera près du terrain de tambourin Ernest Coste, à l’entrée de ville côté Agde. L’objectif est de permettre à tous ceux qui le souhaitent d’accéder en libre accès et en extérieur à des terrains de basket et de foot. Le montant estimatif de ce projet, pour lequel des aides ont été sollicitées, s’élève à 28.100 euros.

· Conseil citoyen

Le conseil municipal a validé la constitution du premier conseil citoyen participatif de la commune, lequel va désormais regrouper tous les organes démocratiques qui existaient jusqu’à présent (conseil des sages, comités consultatifs…). Le groupe, composé de deux collèges, sera en place dès le 1er janvier prochain et participera à la vie démocratique participative locale.