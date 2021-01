PEZENAS - Avec Petites villes de demain, l’année commence bien !

Pézenas fait partie des 19 communes héraultaises retenues dans le cadre du programme Petites villes de demain.

Lancé le 1er octobre dernier, il permet aux villes de moins de 20 000 habitants, exerçant une fonction centralité, de bénéficier, durant 6 ans, d'un soutien spécifique de l'État et de ses partenaires pour leurs projets de revitalisation du centre-ville et de développement local. Il s’articule autour de trois axes : le soutien en ingénierie, l’accès à un réseau des 1000 communes sélectionnées sur la France entière et des financements ciblés.

Avec comme cibles principales le logement, le commerce, les mobilités, la transition écologique, la valorisation patrimoniale et le développement des services et activités, le programme Petites villes de demain rejoint les priorités de l’équipe municipale et vise à améliorer les conditions de vie des habitants de ces communes et des territoires alentour.

A la suite d’une candidature déposée avec la Communauté d’agglomération Hérault Méditerranée, Pézenas a été officiellement sélectionnée dans ce programme le 19 décembre 2020. Avec cette annonce, c’est l’année 2021 qui commence bien et les futurs projets qui sont placés sous les meilleurs auspices.