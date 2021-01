AGDE - Voeux de Thierry Nadal et de l'opposition agathoise

LIBRE EXPRESSION

La rubrique « libre expression » du journal est un espace de contribution personnelle

permettant la publication de textes externes à la rédaction.

Il n'engage que son auteur et en aucun cas la rédaction.

"Si l'on ne croit pas à la liberté d'expression pour les gens qu'on méprise, on n'y croit pas du tout." Noam CHOMSKY

Rude année que celle qui vient de s'achever, 2020 aura été une année de batailles.

Bataille sanitaire, d'abord, pour faire face à une épidémie qui a meurtri les plus fragiles d'entre nous, endeuillé nos familles, épuisé nos soignants et toutes les personnes "en première ligne", étouffé nos petites et moyennes entreprises. Et cette bataille n'est pas terminée.

Bataille politique, ensuite, avec une campagne électorale qui a par moments tenu davantage du combat que de l'idée que je me faisais du débat public.

Alors, qu'espérer pour cette année nouvelle ?

Je forme le vœu que ces luttes nous auront aguerris sans nous endurcir. J'espère surtout qu'elles auront permis à chacune et chacun d'entre nous de mesurer combien une vie sans les autres, sans nos proches, sans les plus fragiles, sans tous ces métiers qui nous sont essentiels, est véritablement impossible.

Je souhaite à chacune et chacun d'entre nous que 2021 ne soit plus une année de batailles, mais de retrouvailles.

Ce sera l'objet de tous mes efforts et de ceux de mon équipe au conseil municipal, en espérant que la situation sanitaire nous permette au plus vite de reprendre nos travaux, dans la transparence et la sécurité.

Redécouvrons le plaisir de vivre ensemble dans Agde juste, verte, sûre !

Thierry Nadal, Marie Josée Augé-caumon, André Figuéras, Nadia Catanzano, Alain Ivars, Patrick Dumont