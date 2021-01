SERIGNAN - Le retour de FJ7 ...

Mais qui est FJ7 ?

C’est un Flamand rose né en 1982, sur l’étang de Fangassier dans les Bouches du Rhône.Notre papy de 38 ans vient régulièrement nous rendre visite pendant les fêtes de Noël, à la lagune de la Maïre sur les Ville de Portiragnes & Ville de Sérignan.



Pour rappel, afin d’éviter au maximum le dérangement des oiseaux, les chiens sont interdit sur la plage et doivent être tenus en laisse sur les sentiers du Grand salan sur Portiragnes plage.



Et pour que ces oiseaux, puissent hiverner paisiblement dans les prés salé, il est important de rester uniquement sur les sentiers et de garder une distance leur évitant qu’ils s’envolent.

Alors pour profiter au mieux de la biodiversité présente sur les zones humides, équipez vous d’une paire de jumelles et participez aux animations environnements qui vous sont et seront proposez.



Vous souhaitez participer aux animations proposées par l'association Orpellières, n'hésitez pas à adhérer ! Cliquez -> juste là