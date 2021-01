SETE - 19 points de collecte à travers la ville du 2 au 15 janvier 2021 pour recycler les sapins

Dans le but d'inciter les Sétois à donner une seconde vie à leurs sapins de Noël et afin d'éviter tous dépôts sauvages de déchets, la Ville vient de mettre en place 19 points de collecte à travers la ville. En effet, du 2 au 15 janvier 2021, les habitants des quartiers de Sète, toujours plus conscients des enjeux écologiques, trouveront, à proximité de chez eux, des points de recyclage réservés aux arbres de Noël.

Dans le cœur de ville, deux points de collecte sont installés sur la place Léon-Blum et sur la place Aristide-Briand.

Pour les habitants de la Pointe Courte un point de collecte est installé sur le parking à l'entrée du quartier, tandis qu'à la Plagette, les sapins pourront être déposés rue des chantiers. Dans le quartier Victor-Hugo, en raison des travaux sur la place Stalingrad, le point de collecte se trouve sur l'aile droite du théâtre Molière. Au Quartier-Haut, le dépôt de sapin se situe sur la Place de l'Hospitalet.

A l'entrée Est de la ville, le point de recyclage est installé sur le parking du Mas-Coulet, non loin du pont des dockers. Les habitants de la Corniche pourront trouver leur point de collecte sur l'avenue du Tennis, non-loin du casino. Pour les riverains des Salins, de Villeroy et des Quilles, le dépôt des sapins se fait à l'entrée du parking de la piscine Fonquerne.

Au Pont-Levis, le point de collecte se trouve rue des Tadornes et à l'Ile de Thau, les habitants pourront trouver leur point de collecte devant l'école Anatole-France.

Pour le quartier des Métairies, deux points de collecte sont installés. L'un sur la place des Métairies et le second place des Thermes, destiné aux habitants des Métairies Basses.

Les habitants du Château-Vert bénéficient d'un point de collecte situé entre la crèche et le jardin public. Non-loin de là, un point de collecte commun aux habitants du Vallon est situé sur le parking du centre de loisirs Le Vallon. Au Barrou, la collecte se déroule face à la boulangerie de la rue des Cormorans et du côté de Saint-Clair, les habitants trouveront un dépôt sur le parking des Pierres-Blanches.

Enfin, les quartiers du Jardin des fleurs, du Garrigou et Révolution disposent d'un point de collecte commun, situé place de la République.