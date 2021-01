BESSAN - La stérilisation des chats errants, dits libres, porte ses fruits dans les quartiers

En lien avec la fondation 30 Millions d’Amis et la fourrière animale intercommunale pilotée par le Sivom du canton d’Agde, une nouvelle campagne de stérilisation des chats errants a été récemment mise en œuvre. Pilotée par André Albertos, conseiller municipal délégué à la propreté, aux espaces verts et à la cause animale, elle a permis de capturer plus d’une trentaine de félins.

Comme le veut la réglementation, ces chats sont capturés puis relâchés ensuite dans leur milieu naturel entièrement stérilisés. C’est le seul moyen pour enrayer une prolifération des chats dits « libres ». Il faut savoir qu’une chatte, sans moyen de contraception, peut avoir quatre portées par an, soit environ 16 chatons et 150 chatons durant toute sa vie. De nouvelles campagnes auront lieu en 2021.