BESSAN - La fibre optique s’installe progressivement dans toute la commune

Depuis quelques semaines, les Bessanais peuvent constater de nombreux travaux sur la voirie communale, dans différents secteurs. Des entreprises s’affairent, creusent puis rebouchent des tranchées étroites, souvent invisibles à l’issue du chantier. Il s’agit de l’installation de la fibre optique par le conseil départemental de l’Hérault.

Bessan fait partie des communes où le département assure directement le raccordement en fibre optique. Fourreaux, réseaux, nœuds de raccordement et autres sous-répartiteurs optiques seront progressivement en place d’ici peu. La fibre pour tous, à domicile, est annoncée à Bessan pour 2021 par le conseil départemental.

Comme l’indique le président du département Kléber Mesquida : « Avec l’arrivée du Très Haut Débit, c’est tout l’Hérault qui développe ses réseaux de communication et ouvre un formidable potentiel. Un meilleur débit numérique permettra de renforcer l’attractivité économique de l’Hérault sur le plan national et international. Villes et campagnes doivent bénéficier des mêmes services ».