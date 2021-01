SERIGNAN - La Maïre, l'âme de Sérignan-les-plages

Pour certains, ce n’est qu’un nouveau panneau d’entrée de ville qui a été mis par la Municipalité, mais pour tous ceux qui ont grandi ici, c’est bien plus que cela : en la renommant la Maïre, nous avons souhaité enfin rendre son âme, son histoire à Sérignan-Les-Plages.

La Maïre définissait tout le territoire balnéaire de Sérignan, des Orpellières jusqu’à l’étang de la Grande Maïre qui a donné son nom.

Dès la fin des années quarante, les familles sérignanaises, mais aussi de tout le territoire, y passaient tout l’été dans des cabanons faits de bric et de broc, au confort spartiate mais à la convivialité inégalable. Les "enfants des dunes" vivaient leur quotidien de baignade, de sport, de pêche, libres et vêtus de leur seul maillot de bain.

Pour les adultes, les tâches ménagères se limitaient à la lessive, la cuisine, et à aller chercher l’eau, pendant que les malchanceux devaient partir travailler le matin et rejoignaient le soir. Des bazars avaient pris place sur le sable, une société éphémère faite d’habitués se montait chaque été. Pétanque, feux de camps et visite d’amis venus en autocar rythmaient les journées et les soirées de cette communauté heureuse.

La chapelle de la Maïre date de cette époque-là, construite par le Père Estournet qui espérait y voir ses "enfants du catech". Elle a été entièrement réhabilitée l’an dernier.

Les temps ont changé, les lieux ont été aménagés avec l’arrivée de la voiture et des touristes.

Mais dans le cœur de la plupart des gens d’ici, quand on va à la mer, on va à la Maïre !