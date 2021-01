HÉRAULT - Une marche contre les violences organisée par Elise Véra

C’est à Montpellier ce samedi 9 janvier à 13h30 au départ de la métropole qu’aura lieu une marche contre toutes les violences faites gratuitement aux conséquences irréparables.

Cette marche initiée par Élise Véra, maman de Lorenzo qui ce dernier a été littéralement passé à tabac par un groupe d’individus sur un parking à Lattes dans la nuit du 22 et 23 août 2020. Six mois après les faits Lorenzo est toujours hospitalisé, il ne sent plus une grande partie de son corps ( jusque son torse ) et il est sous assistance respiratoire ( trachéotomie ). « Mon fils était encore le 23 décembre sur une table d’opération pendant que les auteurs de cet acte ignoble profitaient des fêtes de fin d’année, je veux vraiment que Justice soit rendue ! » explique la maman de Lorenzo très en colère.

« Le but de cette marche est de dénoncer les violences gratuites qui coûtent très chères aux victimes, mais aussi à tout leur entourage, notre vie a basculé ce jour-là. Depuis nous cessons d’être au côté de Lorenzo et nous déployons une énergie à la hauteur de son courage pour faire entendre notre douleur. » Dis Julien le beau-père de la victime.

Pour l’heure il y a 5 personnes mises en examen sous contrôle judiciaire pour violences volontaires ayant entraîné une infirmité permanente en réunion.