PORTIRAGNES - Le CCAS de la commune vous souhaite une bonne année 2021 !

Le CCAS de la commune vous souhaite une bonne année 2021!

Une année apaisée, positive et constructive avec encore plus de solidarité, de proximité,... et de couleurs aussi !!!!

- Retrouvez tous les services proposés par le Centre Communal d'Action Sociale (CCAS) de PORTIRAGNES et toutes les informations pratiques ici https://www.ville-portiragnes.fr/ccas/

- Contact direct par téléphone au 04 67 90 83 90 ou par mail à ccas@ville-portiragnes.fr.