SERIGNAN - Texte, billet d’humeur, expressions et anecdotes pour se familiariser avec la langue occitane

RUBRIQUE OCCITANE

En ces temps particuliers, un peu de culture ne peut pas faire de mal. L’école occitane de Sérignan animée par le CFPO nous propose chaque semaine un petit texte, billet d’humeur, expressions et anecdotes pour se familiariser avec la langue occitane, pilier de notre identité locale.





Vaquí la novèla annada

Vos desiram totes una bona astrada.

Quand Serinhan se vestís de verd,

Es de bon far e dona d'espèr.

La creacion d'un novèl palmon

Prendrà sa plaça en amont,

E ofrirà a totas e totes

Un polit luòc de rescontres.

Planmercé per aquel projècte

Que presarem sens cap de dobte.

Vaquí la novèla annada

Vos desiram totes una bona astrada.



Voici la nouvelle année

Nous vous souhaitons tous une belle destinée.

Quand Sérignan se couvre de vert

Cela donne de l'espoir, et c'est pour bien faire.

La création d'un nouveau poumon

Prendrà sa place en amont,

Et offrira à tous et toutes

Un agréable lieu de rencontres.

Merci beaucoup pour ce projet

Que nous apprécierons pour son grand effet.

Voici la nouvelle année

Nous vous souhaitons tous une belle destinée.