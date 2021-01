OCCITANIE - La campagne de vaccination s’accélère

La campagne de vaccination a démarré dès le 4 janvier comme prévu en Occitanie. Les doses de vaccins ont désormais été réceptionnées par les centres hospitaliers pivot de chaque département. Dès cette semaine, les opérations de vaccination prévues sont donc déployées dans les premiers établissements prévus (à l’exception d’un établissement pour lequel la vaccination est reportée du fait de premiers cas Covid19 confirmés localement).

Dès cette semaine, plus de 80 000 doses de vaccins sont disponibles à l’échelle régionale. La priorité de vaccination reste d’abord celle des personnes âgées hébergées en établissements, du fait des fragilités liées à l’âge et à ce mode de vie collectif qui accentue les risques de contaminations. Dans chaque département, les opérations de vaccination en EHPAD publics, privés et associatifs et en Unité de Soins Longue Durée des établissements hospitaliers vont donc se démultiplier rapidement dans les tous prochains jours. Cette mobilisation de tous les acteurs s’accélère pour protéger plus vite nos ainés face au virus. A titre d’exemple, la vaccination va démarrer dès la semaine prochaine pour 77 établissements pour lesquels elle était initialement prévue dans deux semaines.

Déjà une trentaine de centres de vaccination pour les professionnels

L’accélération de la campagne se concrétise aussi en faveur de la vaccination rapide des professionnels de santé, pompiers et aides à domicile âgés de plus de 50 ans et/ou présentant une (des) comorbidité(s). A ce jour, une trentaine de centres de vaccination sont déployés dans toute la région pour vacciner ces professionnels. Ces premiers centres (cf liste ci-après) sont pour certains déjà ouverts, les autres le seront en cette fin de semaine, ou en début de semaine prochaine. C’est le fruit d’une mobilisation très active des représentants des professionnels concernés, en lien avec les équipes de l’ARS Occitanie dans chaque département et avec les collectivités territoriales.

Ces sites de vaccination accueillent les professionnels dans des centres hospitaliers, mais aussi des maisons de santé, des centres de vaccination municipaux, des centres Covid, maisons médicale de garde... Une vingtaine d’autres centres de vaccination de ce type seront ouverts très prochainement, par exemple au sein des cliniques privées pour les professionnels exerçant dans ces établissements. Au total, une cinquantaine de centres seront donc opérationnels en Occitanie dès la semaine prochaine.

Cette accélération témoigne d’une forte mobilisation des équipes soignantes de chaque établissement hospitalier et médico-social, des professionnels de santé libéraux et de tous les partenaires impliqués. L’Agence régionale de santé rappelle dans ce cadre que la réussite de cette campagne de vaccination fait appel à la mobilisation de tous les acteurs locaux, les collectivités territoriales ayant aussi un rôle très important à y jouer.

Liste des 33 premiers centres de vaccination Covid19 en Occitanie [au 06/01/2021] réservés aux professionnels de santé, sapeurs-pompiers et aides à domicile âgés de plus de 50 ans et/ou présentant une (des) comorbidité(s).

(Les modalités pratiques d’accès à ces sites sont précisées par voie professionnelle à ces différents bénéficiaires)

09 Centre Hospitalier Intercommunal des Vallées de l'Ariège (CHIVA) à Foix

11 Centre hospitalier de Carcassonne et Centre hospitalier de Narbonne

12 Centre hospitalier de Rodez (Hôpital Jacques Puel)

30 CHU de Nîmes / Site Carémeau Centre hospitalier d’Alès, Centre hospitalier de Bagnols et Centre hospitalier Le Mas Careiron à Uzès

31 CHU de Toulouse / Site Rangueil - Service de santé au travail CHU de Toulouse / Site Purpan, Centre de vaccination communal de la Ville de Toulouse Hôpital Joseph Ducuing, Conseil Départemental de l'Ordre des Médecins, Hôpital de Muret, Maison de Santé de St Gaudens, Unité de soins dédiée St Jory, Centre hospitalier Comminges Pyrénées à St Gaudens et Hôpital de Luchon

32 Centre hospitalier d’Auch

34 CHU de Montpellier / Site Lapeyronie, Maison médicale de garde de Montpellier, Centre de vaccination public et international de la Ville de Béziers, Centre COVID Sète, Maison de santé pluridisciplinaire de Lodève et Service de santé SDIS 34

46 Centre hospitalier Jean Rougier Cahors

48 Hôpital Lozère Mende, Maison de santé pluridisciplinaire de St Chely d’Apcher / Maison des services

65 Centre hospitalier de Bigorre à Tarbes / Site gériatrique de l'Ayguerote

66 Centre hospitalier de Perpignan / Covax Ambu GCS Pole sanitaire cerdan à Err

81 Centre hospitalier d’Albi

82 Centre hospitalier de Montauban