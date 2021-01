HERAULT - Hérault Logement renouvelle son engagement dans la lutte contre l’insécurité

Dans le cadre de la lutte contre la délinquance et l’insécurité, Hérault Logement renouvelle son partenariat avec la Police Nationale par le biais d’une convention signée le 6 janvier 2021.

Initié en 2013, ce partenariat entre la Police Nationale, le Procureur de la République, et l’ensemble des bailleurs sociaux de Montpellier est renouvelé et élargi en 2021.

Le but : permettre à l’ensemble des locataires du parc social de jouir d’un logement tranquille et sûr, en se mobilisant contre les phénomènes d’incivilité, de nuisances de voisinage et de délinquance, mais aussi soutenir les professionnels dans la gestion des incidents.

Dans le cadre de cette convention, un plan d’actions coordonné permet d’apporter les réponses adaptées à toutes situations mettant en cause la tranquillité et la sécurité publiques.

Entre autres actions, on note la formalisation d’une relation privilégiée et d’une prise en charge prioritaire pour les dépôts de plainte effectués par les bailleurs sociaux, et l’intensification des patrouilles sur le parc des bailleurs sociaux, notamment sur la base des signalements transmis.